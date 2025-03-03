Фільм «Анора». Головним тріумфатором Оскара став фільм про росіян за участю російських акторів

Скандальний фільм «Анора» про кохання сина російського олігарха та стриптизерки отримав Оскар

Фільм «Анора» режисера Шона Бейкера, у якому знявся росіянин Юрій Борисов, який мовчить про війну, здобув одну з найбільших кінопремій – Оскар-2025. Стрічка перемогла в категоріях «Найкращий оригінальний сценарій», «Найкращий монтаж», «Найкраща режисура», «Найкращий фільм». Про це повідомляє «Главком».

Ця стрічка отримала критику від громадян, які підтримують Україну, однак Голлівуд закрив на це очі.

Сюжет фільму «Анора»

Фільм розповідає історію молодої стриптизерки з Брукліну, на ім'я Анора, яка закохується в сина російського олігарха і виходить за нього заміж. Однак, попри її щастя, батьки Івана швидко дізнаються про цей шлюб і роблять усе можливе, щоб примусити молоду пару анулювати своє весілля.

Сам хлопець приїхав до США на навчання, проте надає перевагу вечіркам та відеоіграм у сімейному маєтку.

Спочатку Іван наймає Ені для кількох інтимних зустрічей, та згодом прив'язується до неї і домовляється за $15 тис., що вони проведуть разом тиждень. Між парою зав'язується бурхливий роман. Згодом він пропонує Ені стати його дружиною, щоб той міг отримати грін-карту та залишитися в США. Спочатку вона налаштована скептично, але хлопець наполягає на щирості своїх почуттів – і в маленькій весільній каплиці у Вегасі відбувається вінчання.

Стосункам молодят намагається перешкодити мати Івана. Вона наказує добитися анулювання шлюбу та вилітає в Америку, щоб забрати сина додому, де його чекає кар'єра в батьківському бізнесі.

Не менш важливо є те, що актори Марк Ейдельштейн і Юрій Борисов до участі в «Анори» вже грали в російських фільмах, знятих в окупованому Криму.

Окрім цього, асоціація кінокритиків Лос-Анджелеса та Спілка кінокритиків Бостона назвали «Анору» найкращим фільмом на 50-й церемонії вручення нагород Асоціації кінокритиків Лос-Анджелеса (LAFCA).

Що відомо про актора Борисова?

Юрій Борисов – фігурант бази «Миротворець». У 2020 році він зіграв у російському фільмі «Калашніков», який знімали в окупованому Криму. А роком раніше – у стрічці «Т-34», яка прославляла російську армію.

На початку повномасштабного вторгнення Борисов підписав лист Спілки кінематографістів з таким текстом: «Ми з болем та гнівом сприйняли звістку про початок військових дій Росії проти України. Ніякі національні, політичні та геополітичні цінності не можуть бути важливішими за головну – цінність людського життя. Ми вимагаємо негайно припинити узаконене вбивство людини людиною, ім'я якому війна».

Утім, після цього актор не коментував війну та продовжив діяльність у Росії.

Нещодавно Юрій Борисов роздавав квіти жінкам у московському метро, перевдягнений в російського класика Олександра Пушкіна. Це відбулося у межах промо нового фільму «Пророк. Істория Алєксандра Пушкіна», вихід якого запланований у 2025. У ньому Борисов грає головну роль російського поета.

Переможці премії Оскар-2025

Найкращий актор другого плану – Кіран Калкін, «Справжній біль»;

Найкращий повнометражний анімаційний фільм – «Потік»;

Найкращий короткометражний анімаційний фільм – «У тіні кипариса»;

Найкращий дизайн костюмів – «Зла: Казка про відьму Заходу»;

Кращий адаптований сценарій – Пітер Страуган, «Конклав»;

Найкращий оригінальний сценарій – Шон Бейкер, «Анора»;

Найкраща актриса другого плану – Зої Салданья, «Емілія Перес»;

Найкращий монтаж фільму – «Анора»;

Найкращий макіяж і зачіска – «Субстанція»;

Найкращий постановочний дизайн – «Зла: Казка про відьму Заходу»;

Найкраща оригінальна пісня – El Mal,«Емілія Перес» (музика Клемана Дюколя та Каміля; слова Клемана Дюколя, Каміля та Жака Одіара);

Найкращий короткометражний документальний фільм – «Єдина дівчина в оркестрі»;

Найкращий повнометражний документальний фільм – «Немає іншої землі». Нагадаємо, у цій номінації змагався український фільм «Порцелянова війна», але, на жаль, програв;

Найкращі візуальні ефекти – «Дюна: Частина друга»;

Найкращий звук – «Дюна: Частина друга»;

Найкращий ігровий короткометражний фільм – «Я не робот»;

Найкраща операторська робота – Лол Кроулі, «Бруталіст»;

Найкращий міжнародний фільм – «Я все ще тут», Бразилія;

Найкраща музика до фільму – «Бруталіст», композитор Деніель Бламберг;

Найкращий актор – Едрієн Броуді, «Бруталіст»;

Найкращий режисер – Шон Бейкер, «Анора»;

Найкраща акторка – Майкі Медісон, «Анора»;

Найкращий фільм – «Анора».

Нагадаємо, 97-ма церемонія вручення премії «Оскар» відбулася 2 березня 2025 року в театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі, Каліфорнія.