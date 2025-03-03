Чим загрожує сварка між Зеленським та Трампом: названо головну проблему

Колишній радник Трампа з національної безпеки наголосив, що особисте неприйняття Зеленського Трампом значною мірою впливає на політику США

Конфлікт між президентом України Володимиром Зеленським та американським лідером Дональдом Трампом може негативно вплинути не лише на Київ, але й на відносини США із західними союзниками. Про це інформує «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

Американські посадовці зазначають, що напруженість між лідерами потенційно загрожує співпраці Вашингтона з Європою. Попри зусилля європейських дипломатів щодо посередництва, у Білому домі вважають, що саме Київ має ініціювати кроки до примирення.

Зеленський поки що висловив подяку США за підтримку, але не просив вибачення за розбіжності під час зустрічі у Вашингтоні.

Тим часом держсекретар США Марко Рубіо в інтерв'ю ABC News звинуватив Зеленського у зриві підписання важливої угоди. Колишній радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон наголосив, що особисте неприйняття Зеленського Трампом значною мірою впливає на американську політику.

Експосол США в Україні Джон Гербст зауважив, що під час зустрічі в Овальному кабінеті Зеленський дратував Трампа, наполягаючи на гарантіях безпеки від США у прямому ефірі. На думку американських чиновників, ці питання слід було обговорювати під час приватної розмови, а не на публічному заході.

Нагадаємо, зустріч Трампа та Зеленського відбулася у Вашингтоні у п'ятницю, вона перейшла у суперечку. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

До слова, президент Володимир Зеленський вважає, що відносини з президентом США Дональдом Трампом, які погіршилися після сутички у Білому домі, можна врятувати.

Також повідомлялося, що Японія не має наміру займати чийсь бік у російсько-українській війні, але докладатиме зусиль, щоб зберегти участь США у вирішенні українського питання і зміцнити згуртованість G7. Про це заявив прем'єр-міністр Сігеру Ісіба у відповідь на прохання депутата прокоментувати суперечку під час зустрічі президента США Дональда Трампа і Володимира Зеленського.