Скільки Patriot Німеччина може передати Україні: Пісторіус розкрив подробиці

Берлін досягнув можливого максимуму в передачі систем Patriot Києву

Німеччина вже незабаром передасть Україні третю систему протиповітряної оборони (ППО) Patriot. Це вже чверть усього німецького запасу цього озброєння. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час засідання «Рамштайн», цитує «Укрінформ».

«Ми передамо Україні третю систему Patriot. Таким чином Німеччина забезпечує для України загалом три системи… Це чверть наших власних запасів таких систем, вже немає можливості передати ще. Інші, напевно, можуть віддати по одній», – зауважив очільник міноборони Німеччини.

За його словами, Німеччина також забезпечує навчання для українських бійців в управлінні цими зенітними ракетними комплексами (ЗРК), а також передає Україні ракети до них. Ще 68 ракет, які вдалося придбати зусиллями низки країн, будуть поставлені найближчими днями та тижнями.

Пісторіус додав, що зараз партнери вивчають можливості щодо збільшення виробництва Patriot, однак для цього потрібен час.

Відповідаючи на питання щодо далекобійних ракет Taurus, Пісторіус заявив, що «про це все вже сказано».

Нагадаємо, що Україна також отримає ще один зенітно-ракетний комплекс Patriot від США.

До слова, влада Німеччини затягує узгодженню нового пакету санкцій Євросоюзу проти Росії.

Як повідомлялося, глава міноборони Німеччини Борис Пісторіус припускає, що російський диктатор Володимир Путін може напасти на НАТО у 2029 році.