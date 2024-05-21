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США незабаром можуть анонсувати нову допомогу Україні – Politico

Ростислав Вонс
glavcom.ua
США незабаром можуть анонсувати нову допомогу Україні – Politico
Адміністрація президента США має намір повернутися до попереднього графіка надання допомоги Україні
фото з відкритих джерел

Новий пакет військової допомоги від США може з'явитися пізніше цього тижня

Сполучені Штати можуть оголосити про новий пакет військової допомоги для України до кінця цього тижня. Про це повідомляє Politico.

Видання зазначає, що адміністрація президента США Джо Байдена має намір повернутися до попереднього графіка, згідно з яким скорочення запасів американських боєприпасів і обладнання для України оголошувалося приблизно кожні два тижні.

Водночас два американські чиновники повідомили виданню, що новий пакет військової допомоги може з'явитися пізніше цього тижня.

«Такою була загальна послідовність пакетів протягом більшої частини минулого року, поки не закінчилися гроші, і до того, як Конгрес нарешті ухвалив пакет допомоги Україні в розмірі $60 млрд минулого місяця», – йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки готують нову партію зброї та військової техніки до відправлення в Україну.

До слова, Сполучені Штати наразі не збираються направляти своїх інструкторів в Україну для тренування українських військових.

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Теги: США військова допомога Джозеф Байден озброєння військова техніка

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