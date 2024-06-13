Коли Путін може напасти на НАТО: глава міноборони Німеччини назвав рік

На думку Пісторіуса, Росія зможе напасти на державу НАТО у 2029 році

Пісторіус наголошує на необхідності збільшити чисельність збройних сил Північноатлантичного альянсу

Глава міноборони Німеччини Борис Пісторіус припускає, що російський диктатор Володимир Путін може напасти на НАТО у 2029 році. Про це міністр заявив на пресконференції в Берліні, передає Bild.

«Треба припустити, що Росія зможе напасти на державу НАТО у 2029 році. Тому чисельність збройних сил має бути збільшена від 181 тис. до 203 тис. осіб. За оцінками Бундесверу та НАТО, Німеччині також потрібно ще близько 200 тисяч резервістів», – наголосив Пісторіус.

Крім того, як пише видання, німецький міністр хотів би запровадити обов'язкову службу для жінок і чоловіків, але «це займе надто багато часу, тому Пісторіус швидко робить те, що зараз можливо».

Очільник міноборони Німеччини підкреслив, що армія його країни хоче набирати «найпридатніших, найбільш придатних, найбільш вмотивованих».

«Ми не хочемо нудної, безглуздої військової служби», – зауважив Пісторіус.

Нагадаємо, що країнам-учасницям НАТО слід бути готовими до сценарію затяжної війни з Росією, вважаають аналітики Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), що базується у Вашингтоні. Згідно з їхнім аналізом, державам НАТО необхідно нарощувати оборонні витрати та зміцнювати свій військово-промисловий потенціал.

До слова, британська газета Telegraph повідомила, що НАТО працює над створенням сухопутних коридорів для перекидання американських військ та бронетехніки до лінії фронту у разі великої війни з Росією на європейському континенті. Як пояснили чиновники Альянсу, за їхнім планом, контингент США здійснить висадку в одному з п'яти обраних портів, звідки заздалегідь спланованими маршрутами попрямує до гарячої точки. Подібні приготування ведуться, оскільки керівництво НАТО припускає, що у найближчі два десятиліття можливий збройний конфлікт із Росією.