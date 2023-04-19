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Зарплатня військових: яких змін слід очікувати у травні (інфографіка)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Зарплатня військових: яких змін слід очікувати у травні (інфографіка)
В Україні зарплати військовим у травні 2023-го не зміняться
фото ілюстративне

Стрілець у Сухопутних військах отримував минулого року у тилу трохи більше 40 тисяч гривень, а якщо безпосередньо був залучений до бойових дій – 113 тисяч гривень

В Україні зарплати військовим у травні 2023-го не зміняться. Однак при цьому, як і попередні два місяці, доплату у розмірі 30 тис грн до зарплати не зможуть отримувати ті, хто перебуває в тилу. Рішення відновити доплату зупинено спеціальною ухвалою.

Як йдеться у роз'ясненні Сухопутних військ ЗСУ, розмір грошових виплат командира бригади Сухопутних військ у 2023 році (з 1 лютого 2023 року) становить 50 173 грн (без додаткової винагороди), у свою чергу розмір зарплати стрільця – 20 586 грн (без додаткової винагороди).

Стрілець у Сухопутних військах отримував минулого року у тилу трохи більше 40 тисяч гривень, а якщо безпосередньо був залучений до бойових дій – 113 тисяч гривень.

У квітні 2023-го такий військовослужбовець отримає:

  • 20 587  гривень, якщо не включено до складу угруповань військ та не виконує бойових завдань;

  • 50 587  гривень, якщо виконує бойові (спеціальні) завдання;

  • 120 587  гривень, якщо бере участь безпосередньо у бойових діях.

Зарплата військового складається з грошового забезпечення, яке військові отримують відповідно до своєї посади, та грошової винагороди, яку встановлено за ініціативи президента на період воєнного стану.

Щоб підвищити рівень соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей, з лютого 2023-го збільшено розміри щомісячного (основного) грошового забезпечення (без додаткової винагороди) військовослужбовців так, щоб мінімальний його рівень для Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби України становив не менше 20 100 гривень, також для осіб рядового та начальницького складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій та поліцейських Національної поліції України – не менше 17 000 гривень.

Нагадаємо, що доплати військовим у розмірі 30 тис. грн відмінили з 1 лютого. Проте 10 квітня Верховна Рада 277 голосами повернула 30 тисяч доплати військовим. Ініціаторами такого рішення була фракція «Європейська солідарність», поки Володимир Цабаль не зареєстрував постанову, яка блокує підписання закону про повернення доплат.

Теги: війна військові зарплатня

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