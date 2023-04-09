Витік документів: «вагнерівці» намагалися придбати зброю у Туреччини

ПВК «Вагнера» намагалися закупити зброю у Туреччини, аби посилити свої позиції у війні в Україні та на Малі

Документи Пентагону, що витекли в мережу, вказують на те, що Сполучені Штати Америки знали про спроби ПВК «Вагнера» закупити зброю у Туреччини, яка входить до складу НАТО. Про це пише The Washington Post.

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Зазначають, що на початку лютого «вагнерівці» зустрічалися з турецькими представниками, аби закупити зброю та військове обладнання для того, щоб посилити свої позиції на війні в Україні та Малі. У документах також йдеться про те, що тимчасовий президент Малі Ассімі Гойта «підтвердив, що Малі може придбати зброю в Туреччині від імені Вагнера».

Зі звіту незрозуміло, чи турецький уряд знає про спроби ПВК «Вагнера» закупити зброю і чи були ці спроби вдалими. Але у виданні зазначають, що «відкриття того, що союзник по НАТО, можливо, допомагав Росії у війні проти України, може виявитися вибухонебезпечним».

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Нагадаємо, що нещодавній витік секретної інформації Пентагону свідчить про те, що США, схоже, шпигують не лише за Росією, але й за вищим політичним та військовим керівництвом України, щоб краще знати про військові плани Києва. Видання зазначає, що США все-таки мають більш чітке уявлення про російські військові операції, аніж про українські плани.