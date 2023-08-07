«Деякі країни знову брязкають ядерною зброєю». Генсек ООН заявив про загрозу, не згадавши РФ

Генсек ООН закликав світ до ядерного роззброєння

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що у світі знову зростає загроза ядерної війни. Занепокоєння генсек виказав у зверненні з нагоди 78-ї річниці атомного бомбардування Хіросіми.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Знову б'ють барабани ядерної війни. Недовіра і розбіжності зростають. Ядерна тінь, що нависла над холодною війною, знову з'явилася. І деякі країни знову необачно брязкають ядерною зброєю, погрожуючи застосувати ці інструменти знищення», – сказав Гутерріш, не згадавши Росію, чиї офіційні особи погрожують ядерною зброєю різним країнам світу.

На думку генсека ООН, подолати ці загрози можна лише виступаючи одним цілим всією світовою спільнотою, а ключовим елементом має стати ядерне роззброєння.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми не будемо сидіти склавши руки, поки ядерні держави змагаються у створенні ще більш небезпечної зброї… Порядок денний закликає держави-члени терміново підтвердити свою прихильність до побудови світу, вільного від ядерної зброї, і посилити глобальні норми, спрямовані проти її використання і розповсюдження. До повної ліквідації ядерної зброї держави, що володіють нею, повинні взяти на себе зобов'язання ніколи не застосовувати її. Єдиний спосіб усунути ядерну загрозу – ліквідувати ядерну зброю», – йдеться у зверненні генсека ООН.

Як відомо, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв неодноразово погрожував Україні ядерною зброєю.

Росія перемістила першу партію тактичної ядерної зброї до Білорусі.

Північна Корея також брязкає ядерною зброєю. Так, нещодавно КНДР на великому військовому параді, організованому в Пхеньяні для лідера Кім Чен Ина та приїжджих делегацій з Китаю та Росії, продемонструвала ракети, здатні нести ядерну зброю, і нові ударні безпілотники.