Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Деякі країни знову брязкають ядерною зброєю». Генсек ООН заявив про загрозу, не згадавши РФ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Деякі країни знову брязкають ядерною зброєю». Генсек ООН заявив про загрозу, не згадавши РФ
Росія неодноразово погрожувала Україні та Заходу ядерною зброєю
фото з відкритих джерел

Генсек ООН закликав світ до ядерного роззброєння

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що у світі знову зростає загроза ядерної війни. Занепокоєння генсек виказав у зверненні з нагоди 78-ї річниці атомного бомбардування Хіросіми.

«Знову б'ють барабани ядерної війни. Недовіра і розбіжності зростають. Ядерна тінь, що нависла над холодною війною, знову з'явилася. І деякі країни знову необачно брязкають ядерною зброєю, погрожуючи застосувати ці інструменти знищення», – сказав Гутерріш, не згадавши Росію, чиї офіційні особи погрожують ядерною зброєю різним країнам світу.

На думку генсека ООН, подолати ці загрози можна лише виступаючи одним цілим всією світовою спільнотою, а ключовим елементом має стати ядерне роззброєння. 

«Ми не будемо сидіти склавши руки, поки ядерні держави змагаються у створенні ще більш небезпечної зброї… Порядок денний закликає держави-члени терміново підтвердити свою прихильність до побудови світу, вільного від ядерної зброї, і посилити глобальні норми, спрямовані проти її використання і розповсюдження. До повної ліквідації ядерної зброї держави, що володіють нею, повинні взяти на себе зобов'язання ніколи не застосовувати її. Єдиний спосіб усунути ядерну загрозу – ліквідувати ядерну зброю», – йдеться у зверненні генсека ООН.

Як відомо, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв неодноразово погрожував Україні ядерною зброєю.

Росія перемістила першу партію тактичної ядерної зброї до Білорусі.

Північна Корея також брязкає ядерною зброєю. Так, нещодавно КНДР на великому військовому параді, організованому в Пхеньяні для лідера Кім Чен Ина та приїжджих делегацій з Китаю та Росії, продемонструвала ракети, здатні нести ядерну зброю, і нові ударні безпілотники.

Читайте також: Загроза ядерної атаки збільшилась? Тривожні спостереження
Теги: росія ООН війна ядерна зброя Антоніу Гутерріш Генсек ООН

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський диктатор лякає світ ядерною війною
Загроза ядерної атаки збільшилась? Тривожні спостереження
25 липня, 11:43
Уряд США твердо налаштовані зміцнювати Договір про нерозповсюдження ядерної зброї
Уряд США підтвердив свою готовність зміцнити Договір про нерозповсюдження ядерної зброї
1 серпня, 07:46
Данілов вважає малоймовірним відновлення ядерного статусу України
Ядерна зброя для України: Данілов назвав можливі варіанти
4 серпня, 21:59

Політика

«Деякі країни знову брязкають ядерною зброєю». Генсек ООН заявив про загрозу, не згадавши РФ
«Деякі країни знову брязкають ядерною зброєю». Генсек ООН заявив про загрозу, не згадавши РФ
В Іраку заблоковано Telegram
В Іраку заблоковано Telegram
Китай запросив Борреля до Пекіна – Bloomberg
Китай запросив Борреля до Пекіна – Bloomberg
Європейські посадовці оцінили участь Китаю на саміті у Саудівській Аравії
Європейські посадовці оцінили участь Китаю на саміті у Саудівській Аравії
У Джидді Єрмак провів зустрічі з очільниками понад 30 делегацій: подробиці
У Джидді Єрмак провів зустрічі з очільниками понад 30 делегацій: подробиці
Банкова відреагувала на заяву Росії про переговори з Україною
Банкова відреагувала на заяву Росії про переговори з Україною

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
Буданов назвав напрямок, на якому ЗСУ просуваються найшвидше
33K
Показники гірші, ніж в СРСР, КНДР та Куби. Чому наші дипломати не повертаються в Україну
17K
Московська церква не приховує російську ідентичність там, де людське око не дуже бачить
15K
Влада відзвітувала про результати мирного саміту в Саудівській Аравії
11K
Зеленський «політав» на винищувачі F-16
5150
Ворог вдарив ракетами по Харкову

Новини

Окупанти намагаються приховати великі втрати на Херсонщині – Генштаб
Сьогодні, 06:49
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 7 серпня
Сьогодні, 04:57
7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Спека, подекуди град і шквали: прогноз погоди на 6 серпня
Вчора, 04:56
В Україні оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку
Вчора, 01:45
6 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту