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«Український контрнаступ виявився успішним». Соратник Путіна зробив «страшний» прогноз

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Український контрнаступ виявився успішним». Соратник Путіна зробив «страшний» прогноз
Дмитро Медведєв традиційно впав в істерику після вибухів у Москві
фото з відкритих джерел

Дмитро Медведєв заявив, що після того, як українська армія досягне успіху на полі бою, диктатор Путін матиме право на використання ядерної зброї

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв знову взявся погрожувати Україні ядерною зброєю. Коли український контрнаступ досягне успіхів, у чому Медведєв, як виявилося, вже не сумнівається, кремлівський диктатор Володимир Путін використає ядерну зброю.

У нападі вже майже традиційної істерики Медведєв заявив, що, відбиваючи контрнаступ ЗСУ, російська окупаційна армія нібито захищає громадян Росії та свою землю. Більше того, політик вважає, що окупанти «запобігають світовому конфлікту».

Також Медведєв заявив, що після того, як українська армія досягне успіху на полі бою, кремлівський диктатор Володимир Путін матиме право на використання ядерної зброї. Неадекватний політик вважає, що російські окупанти нібито запобігають ядерній війні.

«Іншого виходу просто не залишиться. Тому наші вороги повинні молитися на наших воїнів. Вони не дають розгорітися світовій ядерній пожежі», – видав Медведєв.

Нагадаємо,  що в ніч проти 30 липня в Москві та Підмосков'ї пролунали вибухи. Росіяни заявили про атаку трьох українських дронів. Безпілотники нібито атакували будівлю «IQ-кварталу», розташованого в бізнес-центрі «Москва-сіті». Із усіх будівель комплексу проведено евакуацію населення. Відомо, що в атакованій вежі «Москва-сіті» розміщено відразу три російські міністерства – мінекономрозвитку, мінпромторг і міцифри.

Унаслідок удару безпілотників по столиці РФ постраждала одна особа.

Теги: війна Дмитро Медведєв ядерна зброя

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