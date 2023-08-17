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Установки Iris-T та радари: Німеччина передала Україні нову військову допомогу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Установки Iris-T та радари: Німеччина передала Україні нову військову допомогу
Також до нового пакету увійшли 10 радарів наземного спостереження
Фото: Diehl

Україна також отримала чотири тягачі HX81 та чотири напівпричепи

Уряд Німеччини передав Україні черговий транш військової допомоги. До нього увійшли, зокрема, дві пускові установки Iris-T . Про це повідомляє пресслужба німецького уряду.

Як зазначається, крім пускових установок IRIS-T, Німеччина передала Україні понад 4500 155-мм димових снарядів. Також до нового пакету увійшли 10 радарів наземного спостереження GO12.

Україна також отримала чотири тягачі HX81 та чотири напівпричепи, а також вісім навантажувачів.

В одному з попередніх пакетів допомоги Німеччина передала Україні ще дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Нагадаємо, під час візиту до Києва 14 серпня міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер запевнив у подальшій підтримці України в боротьбі проти Росії.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц досі не визначився з питанням постачання німецьких крилатих ракет Taurus в Україну.

Раніше повідомлялося, що відомство канцлера Німеччини, затримуючи постачання необхідної зброї до України, відіграє на руку російському диктатору Володимиру Путіну, заявив депутат Бундестагу від опозиційної Християнсько-демократичної об'єднаної фракції Родеріх Кізеветтер.

Теги: війна Олаф Шольц депутат Німеччина міністр

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