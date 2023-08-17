Установки Iris-T та радари: Німеччина передала Україні нову військову допомогу

Також до нового пакету увійшли 10 радарів наземного спостереження

Україна також отримала чотири тягачі HX81 та чотири напівпричепи

Уряд Німеччини передав Україні черговий транш військової допомоги. До нього увійшли, зокрема, дві пускові установки Iris-T . Про це повідомляє пресслужба німецького уряду.

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Як зазначається, крім пускових установок IRIS-T, Німеччина передала Україні понад 4500 155-мм димових снарядів. Також до нового пакету увійшли 10 радарів наземного спостереження GO12.

Україна також отримала чотири тягачі HX81 та чотири напівпричепи, а також вісім навантажувачів.

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В одному з попередніх пакетів допомоги Німеччина передала Україні ще дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Нагадаємо, під час візиту до Києва 14 серпня міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер запевнив у подальшій підтримці України в боротьбі проти Росії.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц досі не визначився з питанням постачання німецьких крилатих ракет Taurus в Україну.

Раніше повідомлялося, що відомство канцлера Німеччини, затримуючи постачання необхідної зброї до України, відіграє на руку російському диктатору Володимиру Путіну, заявив депутат Бундестагу від опозиційної Християнсько-демократичної об'єднаної фракції Родеріх Кізеветтер.