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Нардеп Бойко записав чергове звернення, цього разу за фортепіано

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Нардеп Бойко записав чергове звернення, цього разу за фортепіано
Бойко зіграв на фортепіано мелодію з французької мелодрами «Шербурзькі парасольки»
фото: скріншот із відео

Бойко продовжує записувати у TikTok ролики російською

Народний депутат Юрій Бойко у своєму TikTok 8 березня вирішив привітати українських жінок. Зробив це він чомусь російською мовою, повідомляє «Главком».

На відео Бойко зіграв на фортепіано мелодію з французької мелодрами «Шербурзькі парасольки». Інструмент прикрашає букет тюльпатів у білій вазі.

«Дорогі жінки, вітаю вас із 8 Березня. Бажаю, аби наступне 8 Березня ви зустріли в мирній, добрій країні, що процвітає», – російською каже нардеп.

Нагадаємо, що 17 грудня нардеп Юрій Бойко прийшов на допит до СБУ після свого резонансного відео, де заявив про «радикалів», які перейменовують міста, зносять памʼятники, а також згадав про мову і церкву. 

Згодом після допиту в СБУ народний депутат Юрій Бойко, який очолює парламентську групу «Платформа за життя та мир» записав відео з вибаченням перед українцями та назвав російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем.

До слова, печерський райсуд Києва визнав винним нардепа і голову комісії з припинення політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» Юрія Бойка у порушенні подання фінансового звіту партії про майно, доходи, витрати. Водночас Феміда не стала застосовувати штраф до політика, оскільки сплили терміни притягнення до адміністративної відповідальності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Також Верховна Рада підтримала запит нардепа Романа Лозинського до президента України з вимогою позбавити депутата Юрія Бойка звання Героя України. Відповідне рішення ухвалили 232 парламентарі.

Як повідомлялося, 19 грудня 2024 року народні депутати відкликали народного депутата Юрія Бойка з посади члена комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Теги: 8 березня Верховна Рада депутат Юрій Бойко партії політика штраф допит звання героя феміда майно TikTok відео

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