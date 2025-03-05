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«Вчора ж він був у костюмі»: речниця Левітт розгубилась через запитання про стиль Маска

Іванна Гончар
glavcom.ua
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«Вчора ж він був у костюмі»: речниця Левітт розгубилась через запитання про стиль Маска
Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт
скриншот з відео

Прессекретарка швидко змінила тему та уникнула обговорення теми одягу Маска

Прессекретарку Білого дому Керолайн Левітт запитали про стиль мільярдера та очільника Департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілона Маска. Журналіст зауважив, що він часто не дотримується відповідного дрес-коду. Левітт відповіла розгублено. Про це повідомляє «Главком».

На пресконференції журналіст відзначив, що очільник Департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілон Маск «ніколи не одягає костюм», чим порушує названий дрес-код Білого дому.

Речниця Левітт сказала: «Вчора ж він одягнув костюм».

Йдеться про виступ президента США Дональда Трампа перед конгресменами у Капітолії. Того дня Маск був одягнений у темно-синій костюм та доповнив образ блакитною краваткою.

«І я думаю, що президенту це дуже сподобалася, він мав чудовий вигляд», – додала речниця Білого дому та швидко змінила тему.

Зауважимо, що під час візиту українського лідера до Білого дому у Вашингтоні, його вбрання розкритикували, бо він не дотримався дрес-коду і не одягнув костюм.

28 лютого Зеленський прибув до Білого дому у більш офіційному чорному вбранні з національною символікою України, але без костюма.

На тлі цього в соцмережах активно поширюють світлини Вінстона Черчилля під час його візиту до Вашингтона у 1941 році. Британський прем’єр тоді носив свій фірмовий siren suit («костюмі сирени»). Ба більше, є свідчення, що одного разу Черчилль постав перед Франкліном Рузвельтом і зовсім без одягу.

Журналіст видання RSBN Браян Ґленн, який поставив президенту України питання про костюм, стверджує про численні погрози у свій бік. 

Американське видання Axios з посилання на «два безпосередньо обізнані джерела» написало про те, що причиною роздратування президента США Дональда Трампа міг стати одяг українського колеги. 

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Теги: США скандал Володимир Зеленський Ілон Маск стиль

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