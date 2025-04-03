Ілон Маск залишиться радником – Венс

Венс: Ілон залишиться другом і радником як для мене, так і для президента

Віце-президент США розповів про відносини з Ілоном Маском на тлі чуток про його звільнення з DOGE

Мільярдер Ілон Маск залишиться другом і радником президента США Дональда Трампа й віце-президента Джей Ді Венса навіть після того, як залишить свою посаду в Департаменті ефективності уряду (DOGE). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс розповів про це у американському телеефірі, коментуючи чутки про звільнення Маска з DOGE.

«У DOGE є багато роботи. І так, ця робота продовжуватиметься після того, як Ілон піде звідти. Але, по суті, Ілон залишиться другом і радником як для мене, так і для президента», – сказав Венс в інтерв’ю Fox News.

Раніше ЗМІ заявляли, що Трамп сказав членам свого кабінету, що Маск незабаром піде з посади та повернеться до приватного сектору. У таких заявах не було зрозуміло, чи Маск піде до закінчення свого 130-денного мандату спеціального урядового службовця приблизно наприкінці травня.

Нагадаємо, речниця Білого дому Керолайн Лівітт прокоментувала чутки про звільнення мільярдера Ілона Маска з Департаменту ефективності уряду США (DOGE). У соціальній мережі Х Лівітт написала, що інформація не відповідає дійсності. За її словами, Маск залишить свою посаду лише після завершення своєї роботи в урядовому департаменті.

У заявах ЗМІ йшлося, що Трамп задоволений роботою Маска та його ініціативою з DOGE. Але останніми днями вони вирішили, що незабаром для Маска настане час повернутися до свого бізнесу.