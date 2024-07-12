Єврокомісія погрожує оштрафувати соцмережу X через синю галочку

Соцмережі Маска загрожують штрафи в розмірі до 6% від її загального світового обороту

Рішення Європейської комісії стало результатом семимісячного розслідування відповідно до закону про цифрові послуги ЄС

Європейський Союз погрожує соцмережі X Ілона Маска великими штрафами через низку проблем з прозорістю в соціальній мережі, в тому числі через те, що компанія дозволила людям отримати «галочку» (статус верифікованого користувача – «Главком»), яка колись була призначена лише для перевірених користувачів. Про це повідомляє Financial Times.

Європейська комісія заявила, соцмережа Маска порушила знаковий для блоку ЄС закон про цифрові послуги (Digital Services Act), який набув чинності цього року і був розроблений для кращого контролю за онлайн-контентом. У попередніх висновках розслідування, яке розпочалося минулого року, ЄС заявив, що рішення дозволити будь-кому отримати блакитну галочку за гроші призведе до обману мільйонів користувачів.

«Оскільки будь-хто може підписатися на отримання такого «перевіреного» статусу, це негативно впливає на здатність користувачів приймати вільні та обґрунтовані рішення щодо автентичності облікових записів і контенту, з яким вони взаємодіють», – йдеться в повідомленні ЄС.

Якщо висновки ЄС підтвердяться, компанії X загрожують штрафи в розмірі до 6% від її загального світового обороту. У 2021 році, останньому повному році, коли Twitter опублікував свої доходи, компанія заробила $5,1 млрд.

Закону про цифрові послуги накладає низку нових обов'язків на великі онлайн-платформи, наприклад, зобов'язує їх регулярно публікувати звіти про видалення незаконних і шкідливих публікацій і пропонувати відмову від таргетованої реклами.

Брюссель додав, що практика X не відповідає вимогам DSA у низці сфер, таких як заборона використання «темних патернів» – оманливих методів, що використовуються для маніпулювання поведінкою користувачів, а також прозорість реклами та надання належного доступу до даних для дослідників.

«Колись сині галочки означали надійні джерела інформації. Тепер, у випадку з X, наша попередня думка полягає в тому, що вони обманюють користувачів і порушують DSA. Ми також вважаємо, що репозиторій реклами X та умови доступу дослідників до даних не відповідають вимогам прозорості DSA. Зараз Х має право на захист, але якщо наша думка підтвердиться, ми накладемо штрафи і вимагатимемо значних змін», – сказав комісар Франції з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

Нагадаємо, платформа X (Twitter), яка належить Ілону Маску, почала блокувати розслідування Bellingcat про докази того, що ракетний удар по дитячій лікарні Охматдит у Києві завдано саме російською X-101.

Як повідомлялося, звільненні співробітники SpaceX подали позов до суду штату Каліфорнія проти гендиректора компанії Ілона Маска за систематичні приниження жінок та представників ЛГБТ-спільноти й створення ворожої атмосфери.

До слова, американський бізнесмен Ілон Маск консультує колишнього президента США Дональда Трампа у питаннях, що стосуються криптовалют, оскільки політик все частіше вдається до їхнього використання під час передвиборчої кампанії.