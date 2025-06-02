Українська офіційна мапа повітряних тривог показує «загрозу вантажівок» у РФ

На карті з'явилися «фури, які їдуть у Росію»

На мапі можна побачити, як у напрямку Ростовської області з боку українського кордону «рухаються» п’ять фур

Після проведення Службою безпеки України спецоперації «Павутина» на офіційній карті повітряних тривог з’явилися незвичні символи – для території Росії позначено так звану «загрозу фур». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіційну карту повітряних тривог України.

На мапі можна побачити, як у напрямку Ростовської області з боку українського кордону «рухаються» п’ять фур. Цей символічний елемент є прямою відсилкою до спецоперації СБУ «Павутина», яка відбулася 1 червня на території країни-агресора.

Тоді у глибокому тилу Росії вантажівки були використані як мобільні пускові платформи для дронів, що завдали ударів по аеродромах зі стратегічною авіацією противника.

Зображення «фур, які їдуть у Росію», на карті повітряних тривог стало таким собі символічним нагадуванням про вразливість тилових об'єктів ворога.

Як відомо, Служба безпеки України оприлюднила нові дані щодо масштабів своєї успішної спецоперації «Павутина», яка призвела до значного ураження стратегічної авіації Російської Федерації. За інформацією СБУ, орієнтовна вартість уражених літаків становить близько $7 млрд.

Унаслідок операції «Павутина» було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування Росії.

СБУ обіцяє розкрити деталі цієї масштабної спецоперації трохи згодом. Проте вже зараз Служба безпеки України адресує росіянам слова відомої української поетеси Ліни Костенко: «А ви думали, що Україна так просто? Україна - це супер. Україна - це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни».

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський розкрив раніше невідомі деталі масштабної операції Служби безпеки України під кодовою назвою «Павутина», яка була спрямована на ураження стратегічної авіації Росії. У своєму зверненні Глава держави подякував СБУ та особисто генералу Василю Малюку, назвавши операцію «абсолютно унікальною». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

За словами Президента, підготовка до «Павутини» тривала понад півтора року, а планування та організація всіх деталей були «ідеально підготовлені».