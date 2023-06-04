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Спецоперація пішла не за планом? Кремль змушений пояснювати бездіяльність Путіна

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Спецоперація пішла не за планом? Кремль змушений пояснювати бездіяльність Путіна
Путін зазнав невдачі, напавши на Україну
фото з відкритих джерел

Прессекретар диктатора запевняє незадоволених росіян, що Путін цілодобово керує так званою спецоперацією

Кремль змушений пояснювати позицію президента Росії Володимира Путіна щодо подій, які відбуваються у межах так званої спецоперації: зокрема масовані бойові дії, які вже перекинулися на територію країни-агресорки. Так, прессекретар диктатора Дмитро Пєсков на одному з телевізійних шоу почав виправдодувати бездіяльність Путіна.

За словами Пєскова, диктатор буцімто приділяє темі України та так званої спецоперації «саме стільки часу, скільки необхідно верховному головнокомандувачу, щоб здійснювати спільне керівництво».

Прессекретар президента країни-агресорки також пояснив, що після атаки безпілотників на Москву 30 травня Путін отримував доповіді від Міноборони, МНС та очільників столиці РФ та Московської області. «Це були постійні передзвони. Потім були відповідні вказівки глави держави, накази верховного головнокомандувача», – додав речник.

На питання, як відбувається інформування вночі, Пєсков відповів: «Президент такої країни, як Російська Федерація, фактично цілодобово на посту».

Як відомо, Росії не вдалося досягти жодної з цілей, які поставив Путін під час вторгнення в Україну. Політики країни-агресорки вважають, що за поточної підтримки Заходу Росії не вдасться захопити Україну – Держдума визнала: усі цілі Путіна в Україні провалилися.

Крім того, Україна завжди займала одне з головних місць диктаторської політики – у Путіна параноя: журналісти оприлюднили масштабне розслідування хвороби диктатора.

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Теги: Міноборони путін президент прессекретар Дмитро Пєсков

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