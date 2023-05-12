Доповіді Залужного, Сирського та Резнікова: Зеленський провів засідання Ставки
Володимир Зеленський: «Звірили всі наші довготривалі контракти на постачання боєприпасів і ракет»
Сьогодні, 13 травня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Про це глава держави повідомив у телеграм.
«Ставка. Почули доповідь генерала Сирського, чиї підрозділи надзусиллями зупинили ворога та навіть відкинули його назад на деяких напрямках. Доповідав і генерал Тарнавський щодо актуальної ситуації в ОСУВ «Таврія». ОСУВи «Одеса», «Північ» – також під контролем. Визначили їхні першочергові потреби й ознайомилися з темпами комплектування технікою та боєприпасами нових бригад», – зазначив Зеленський.
За його словами, також були важливі доповіді главкома Залужного, міністра Резнікова, генштабу та міністра стратпрому Камишина.
«Звірили всі наші довготривалі контракти на постачання боєприпасів і ракет», – резюмувава Зеленський.
Триває 443-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбито 44 атаки ворога. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.
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