Доповіді Залужного, Сирського та Резнікова: Зеленський провів засідання Ставки

Володимир Зеленський: «Звірили всі наші довготривалі контракти на постачання боєприпасів і ракет»

Сьогодні, 13 травня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Про це глава держави повідомив у телеграм.

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«Ставка. Почули доповідь генерала Сирського, чиї підрозділи надзусиллями зупинили ворога та навіть відкинули його назад на деяких напрямках. Доповідав і генерал Тарнавський щодо актуальної ситуації в ОСУВ «Таврія». ОСУВи «Одеса», «Північ» – також під контролем. Визначили їхні першочергові потреби й ознайомилися з темпами комплектування технікою та боєприпасами нових бригад», – зазначив Зеленський.

За його словами, також були важливі доповіді главкома Залужного, міністра Резнікова, генштабу та міністра стратпрому Камишина.

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«Звірили всі наші довготривалі контракти на постачання боєприпасів і ракет», – резюмувава Зеленський.

Триває 443-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбито 44 атаки ворога. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.