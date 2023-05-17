Квитки на літак у дефіциті: росіяни масово тікають до Грузії

Попит на квитки до Грузії зріс утричі після появи у продажу прямих рейсів

Попит на квитки до Грузії серед росіян зріс утричі після появи у продажу прямих рейсів, їх дуже активно купують, а на травень кількість місць обмежена. Такі дані оприлюднено в дослідженні аналітиків російського сервісу подорожей «Туту.ру»,

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Експерти зазначають, що порівнюючи попит на 15 травня порівняно з попитом на квитки 14 травня він зріс утричі і продовжує зростати. «При цьому якщо порівнювати з періодом до 10 травня, коли оголосили про зняття обмежень на польоти з боку Росії, кількість запитів вища вдесятеро», – зазначено в дослідженні.

На даний момент маршрут Москва–Тбілісі знаходиться на третьому місці за популярністю серед пошукових запитів, зазначив керівник напряму авіаквитків сервісу подорожей Денис Покрасенко.

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При цьому ціна за політ з Росії до Грузії прямим рейсом авіакомпанії «Азімут» становить приблизно 17-20 тисяч рублів (7, 77 -9,1 тис. грн за курсом НБУ) Представник перевізника також зазначив, що продажі «йдуть добре, активно, але ажіотажу немає».

Загалом, порівняно з минулим роком, попит на квитки до Грузії у росіян зріс на 45%. Експерти підрахували і середній чек за перельоти туди-назад з Росії до Грузії – він знаходиться на рівні 50,6 тис. рублів (22,8 тис. грн). А квитки на прямі рейси з вильотами у травні та червні коштують приблизно від 18 тис. рублів (8,2 тис. грн) в один бік.

Нагадаємо, авіакомпанія Georgian Airways опублікувала відкритого листа у відповідь на протести під її головним офісом проти відновлення прямих рейсів до Росії, назвавши протестувальників «нікчемами».

Приводом стали негативні коментарі під оголошенням, що з 20 травня авіакомпанія почне літати до Росії, якщо на той момент отримає всі необхідні дозволи, а також акція протесту під головним офісом Georgian Airways.

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Відповідь почали фразою «Геть брудні руки від Georgian Airways!» і твердженням, що проти авіакомпанії почали «брудну кампанію», що вона не політична організація і «має виконувати замовлення грузинського народу» і виконувати ті рейси, на які є запит.

Раніше російський диктатор Володимир Путін скасував візовий режим для громадян Грузії. Він перестав діяти 15 травня 2023 року. Для в'їзду до Росії громадянам Грузії знадобиться документ, що засвідчує особу: паспорт громадянина Грузії, дипломатичний чи службовий паспорт, а також паспорти моряків. Для в'їзду в Росію з метою роботи або навчання на термін більше трьох місяців віза, як і раніше, буде потрібна. Також Путін зняв заборону для російських авіакомпаній на польоти до Грузії.