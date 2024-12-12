У кав’ярні поруч зі зруйнованою приватною клінікою у Запоріжжі увімкнули гірлянди

На світлині видно зруйноване приміщення, біля якого у кав’ярні світиться гірлянда

Символічне фото із Запоріжжя

Український видавець, засновник видавництва Лабораторія Антон Мартинов, який останні півроку захищає Україну, опублікував фото кав’ярні у Запоріжжі, яка розташована біля зруйнованої внаслідок удару Росії по Запоріжжю балістичною ракетою Іскандер клініки 10 грудня. Тоді не обійшлося без загиблих.

На світлині видно зруйноване приміщення, біля якого у кав’ярні світиться гірлянда.

«Символічне фото із Запоріжжя. Кавʼярня з кращим в місті фільтром продовжує світитись різдвяно-новорічним настроєм незважаючи на ракетний приліт у медичний центр. Росіяни залякують, не розуміючи марність цих дій і не зважаючи на втрати серед цивільного населення», – зазначив Мартинов.

Нагадаємо, у Запоріжжі на місці ракетного удару, який стався 10 грудня, завершена пошуково-рятувальна операція. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Сьогодні з-під завалів клініки, в яку влучила ракета, дістали тіла ще двох людей. Таким чином, внаслідок атаки загинули 11 людей, ще 22 – поранені.

До слова, російська армія у вівторок, 10 грудня, завдала удару по Запоріжжю. Росіяни зруйнували приватну клініку та пошкодили розташовані поруч будівлі.

Окрім того, 6 грудня РФ також била по Запоріжжю авіабомбами. Приблизно о 23:30 аварійно-рятувальні роботи після авіаційного удару по місту були завершені. Кількість постраждалих сягнула 24, з них троє дітей. Загинули 10 людей, вісім із них перебували в автомобілях.