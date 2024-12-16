Головна Думки вголос Олексій Кущ
search button user button menu button
Олексій Кущ Фінансовий експерт

Мирний план Трампа – заморозка війни в Україні на період його каденції

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото з відкритих джерел

Дональд Трамп здатен лише заморозити війну на найближчі чотири роки.

У рамках моєї моделі «тритактної війни», розморожування та третій такт війни може початися через 5 років. Саме ризиком третього такту війни пояснюється небажання Польщі посилати в Україну своїх миротворців на лінію розмежування. Тут буде наступний принцип – що далі географічно країна ЄС від РФ, то більше в неї буде «бажання» відправити свої війська і навпаки. Адже розміщення військ на лінії розмежування – це ризик прямого залучення у війну, а географічна близькість до конфлікту може поставити під удар території таких «ближніх» країн.

Третій такт війни залежить від низки зовнішніх і внутрішніх факторів. Внутрішній фактор – це знаходження точки геополітичного балансу, української «євразійської широти», тобто рівновага на векторі ЄС – Закавказзя – Центральна Азія – ІндіяКитай. Має бути геополітична пластичність, м'якість і рухливість у цивілізаційному лінку між Європою та Азією, щоб подолати руйнівну коливальну динаміку і знайти внутрішню стійкість.

Звісно, важливе зростання економіки й потенціалу сектора оборони, щоб нова війна стала неможливою через вбудовування України в геополітичні ланцюжки Глобального світу та її здатності завдати агресору неприпустимого рівня втрат. Парадоксально, але стратегія ЄС у частині євразійського вектора багато в чому визначатиметься ситуацією в Україні та позицією України. А на базі цієї стратегії формуватиметься і стратегія ЄС щодо самої України: буфер з амортизації зовнішніх ризиків або цінний союзник у рамках «української євразійської широти». Ось така взаємна діалектика.

До зовнішніх чинників варто віднести ймовірність геополітичного альянсу РФ і Китаю. Якщо він відбудеться, це різко збільшує ймовірність двох глобальних воєн: в Індо-Тихоокеанському регіоні та в Європі. Але ймовірність цього альянсу зовсім не стовідсоткова. Вона, своєю чергою, безпосередньо залежить від політики США щодо РФ і Китаю. Простими словами, чи знайде Америка новий рецепт геополітики Кіссінджера і чи зможе сформувати геополітичний трикутник РФ – Китай – США «під себе», як це вже відбувалося в 70-80-х роках минулого століття.

Тобто саме зараз формується або ключовий екзистенційний ризик існування Західної цивілізації 21 століття, або трек безпечного майбутнього на найближчі 30 років. У першому випадку балто-чорноморська дуга стане в прямому сенсі «кривавими землями», у другому – зануриться на 30 років у геополітичний сон. Наразі триває і ключова боротьба за базовий євразійський вектор міжцивілізаційного руху товарів, послуг, інвестицій і технологій. Він пройде або південніше Чорного моря, або північніше. Цим пояснюється і розвиток геополітичної ситуації на Близькому Сході та в Україні.

Найбільш важливий для нас фактор – це здатність українських політичних еліт сформувати реалістичну модель розвитку країни, а не чергове фентезі для утримання влади й мрій народу про «світле майбутнє», яке в режимі очікування вочевидь не настає.

Ну і «мир імені Трампа» навіть на 5 років – це такий геополітичний товар, який потрібно «брати». У будь-якому разі, у форматі миру ми опинимося в кращій точці й кращому стані 2030 року, ніж у форматі війни.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: переговори Дональд Трамп путін армія війна Китай Індія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибори у Німеччині відбудуться у лютому 2025 року
Німеччина може передати Україні ракети Taurus: експосол назвав час і умову
24 листопада, 17:14
Volkswagen продасть підрозділи в китайському Сіньцзяні
Примусова праця та тиск інвесторів: Volkswagen йде з ринку Китаю
29 листопада, 06:00
США зробили заяву про передачу ядерної зброї Україні
Білий дім повідомив, чи планує передавати Україні ядерну зброю
28 листопада, 17:30
Один із КАБів ударив по 12-поверхівці у Салтівському районі Харкова 8 листопада
«Не сотні і не тисяча». Мер Харкова пояснив, чому місто не розкриває кількість загиблих від ударів росіян жителів
28 листопада, 22:30
Пердью здобув популярність у 2021 році, коли за підтримки Трампа балотувався на пост губернатора Джорджії
Трамп обрав колишнього сенатора Девіда Пердью послом у Китаї
6 грудня, 11:45
Наразі один Bitcoin оцінюють у 106 533 долари
Bitcoin зріс до нового історичного рівня
Сьогодні, 09:58

Олексій Кущ

Мирний план Трампа – заморозка війни в Україні на період його каденції
Мирний план Трампа – заморозка війни в Україні на період його каденції
Економіка Азії на межі змін
Економіка Азії на межі змін
Інфляція, курсова стабільність чи зростання економіки?
Інфляція, курсова стабільність чи зростання економіки?
Рубль знову зміцнився. Що далі
Рубль знову зміцнився. Що далі
Про майбутнє криптовалют
Про майбутнє криптовалют
«План Келлога» не новий. Чи є більш дієві ідеї припинення війни в Україні
«План Келлога» не новий. Чи є більш дієві ідеї припинення війни в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
469K
У масштабній ДТП біля Львова загинула донька української співачки
124K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 грудня: ситуація на фронті
44K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 грудня 2024
25K
Прогноз магнітних бур на 16-18 грудня: якою буде сонячна активність
23K
Демограф розповів, що буде з населенням України після війни
16K
У полон до азовців потрапили елітні російські розвідники

Новини

Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
Сьогодні, 06:00
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Хмарно з проясненнями, сніг: прогноз погоди на 15 грудня
Вчора, 06:00
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
До України йде потужна хвиля снігопадів
14 грудня, 23:04
Фонд підтримки будівництва зеленої генерації в Україні. Інвестор анонсував гарні новини
14 грудня, 16:24

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua