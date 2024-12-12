Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль повідомив, чи отримав Путін запрошення на інавгурацію Трампа

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Кремль повідомив, чи отримав Путін запрошення на інавгурацію Трампа
Путін не приїде на інавгурацію Трампа, адже його не запросили
фото: АР

20 січня відбудеться інавгурація Трампа

Російського диктатора Володимира Путіна не запросили на інавгурацію новообраного президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Sky News. 

Як повідомляє Кремль, Путін не отримував запрошення на церемонію приведення до присяги новообраного президента США 20 січня. 

Нагадаємо, що обраний президент США Дональд Трамп запросив главу Китаю Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію, яка відбудеться 20 січня. Про це повідомляє CBS News.

Як зазначає ЗМІ, наразі невідомо, чи прийняв запрошення лідер Китаю. Речник посольства КНР у Вашингтоні не став відповідати на коментарі. Окрім Сі Цзіньпіна, на інавгурацію Трампа може завітати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Однак очільник угорського уряду «все ще роздумує» над такими планами, стверджують джерела CBS News.

До слова, новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що не розмовляв із російським диктатором Володимиром Путіним після перемоги на виборах. Він сказав, що не хоче, щоб щось завадило переговорам щодо війни в Україні.

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп путін росія президент інавгурація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Південної Кореї продовжує виправдовувати свої дії
Президент Південної Кореї зробив зізнання і заговорив про імпічмент
Сьогодні, 08:52
Щодо переговорів Єрмака у Штатах
Щодо переговорів Єрмака у Штатах
6 грудня, 21:11
Війна у Сирії
Чого очікувати Україні від війні в Сирії?
5 грудня, 13:48
За даними Astra, вибухи прогриміли вночі, один із них потрапив на відео.
У Рязані прогриміли вибухи біля авіабази «Дягілєво» 
4 грудня, 08:34
ЗСУ продовжують завдавати Росії відчутних втрат на її території
Зеленський після доповіді Сирського повідомив про непогані результати на Запорізькому напрямку
3 грудня, 13:41
Путін готовий обговорити з Трампом угоду про припинення вогню в Україні
Reuters: Путін готовий до припинення вогню, але за кількох умов
20 листопада, 09:56
Посольство Росії у Варшаві поки що працює у звичайному режмі
Польща пригрозила закрити всі консульства Росії – The Guardian
19 листопада, 16:48
Росія посилила риторику щодо можливості мирного врегулювання війни
Росія не почне переговори, доки не поверне Курщину – The Washington Post
16 листопада, 14:14
У 2023 році Лукашенко став срібним призером на юніорському чемпіонаті Європи з фехтування
Перспективний фехтувальник Лукашенко змінив громадянство з українського на американське
16 листопада, 11:51

Політика

Байден зробив найбільший одноденний акт помилування за історію США
Байден зробив найбільший одноденний акт помилування за історію США
Кремль повідомив, чи отримав Путін запрошення на інавгурацію Трампа
Кремль повідомив, чи отримав Путін запрошення на інавгурацію Трампа
Трамп виступив проти ударів ЗСУ далекобійною зброєю по території РФ
Трамп виступив проти ударів ЗСУ далекобійною зброєю по території РФ
Сі Цзіньпін вказав Кремлю на необхідність «розрядки» у війні проти України
Сі Цзіньпін вказав Кремлю на необхідність «розрядки» у війні проти України
Названо людину року за версією журналу Time
Названо людину року за версією журналу Time
Обмін полоненими і різдвяне перемир’я: Кремль відреагував на пропозицію Орбана
Обмін полоненими і різдвяне перемир’я: Кремль відреагував на пропозицію Орбана

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
121K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 грудня: ситуація на фронті
43K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 грудня 2024
40K
Сі Цзіньпін вказав Кремлю на необхідність «розрядки» у війні проти України
21K
«Ображений хлопчик». Пресофіцерка 47 ОМБр відреагувала на заяву Маркуса про конфлікт із Шаламагою
16K
З ким спілкувалася Крупа і що знайдено в її айфоні? Деталі скандального розслідування
15K
Змова найбільших банків. До чого готуватися українцям

Новини

Найбільший металургійний холдинг розкрив принципи роботи з мобілізованими працівниками
Сьогодні, 14:55
У деяких областях сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 12 грудня
Сьогодні, 06:00
День Сухопутних військ Збройних сил України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
Сьогодні, 05:00
12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Відновлення української металургії після війни. Гендиректор «Метінвесту» дав інтерв'ю Bloomberg
Вчора, 13:00
Добудова Хмельницької АЕС. Депутатка наполягає на швидкому прийнятті законопроєкту
Вчора, 12:54

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua