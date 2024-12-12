Кремль повідомив, чи отримав Путін запрошення на інавгурацію Трампа

Путін не приїде на інавгурацію Трампа, адже його не запросили

20 січня відбудеться інавгурація Трампа

Російського диктатора Володимира Путіна не запросили на інавгурацію новообраного президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Sky News.

Як повідомляє Кремль, Путін не отримував запрошення на церемонію приведення до присяги новообраного президента США 20 січня.

Нагадаємо, що обраний президент США Дональд Трамп запросив главу Китаю Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію, яка відбудеться 20 січня. Про це повідомляє CBS News.

Як зазначає ЗМІ, наразі невідомо, чи прийняв запрошення лідер Китаю. Речник посольства КНР у Вашингтоні не став відповідати на коментарі. Окрім Сі Цзіньпіна, на інавгурацію Трампа може завітати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Однак очільник угорського уряду «все ще роздумує» над такими планами, стверджують джерела CBS News.

До слова, новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що не розмовляв із російським диктатором Володимиром Путіним після перемоги на виборах. Він сказав, що не хоче, щоб щось завадило переговорам щодо війни в Україні.