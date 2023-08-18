«Спільні цінності» з Україною. Посольство РФ показало кадри з антивоєнного маршу

Марш проти війни в Україні та анексії Криму, який відбувся в Москві 15 березня 2014 року

У посольстві РФ заговорили про прагнення до миру

Росія і Україна були об'єднані «спільними цінностями» і «прагненням до миру». Про це посольство РФ у Південно-Африканській Республіці написало у Twitter та проілюструвало пост фотографією з антивоєнного маршу, який проходив у 2014 році в Москві.

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Відомство оприлюднило твіт, в якому стверджується, що «до того, як Джордж Сорос і Держдеп США витратили мільярди доларів на підтримку нацизму і ультранаціоналізму в Україні, наші країни були об'єднані спільними цінностями, релігією, традиціями, прагненням до миру, дружби і злагоди».

Видання «Медуза» підкреслило, що для ілюстрації до допису посольство РФ використало фотографію агентства AFP з маршу проти війни в Україні та анексії Криму, який відбувся в Москві 15 березня 2014 року. На фото можна побачити два банери, які тримають на початку колони, – «Путін, досить брехати, воювати і красти» і «Руки геть від України». Один із тих, хто очолює колону – політик Борис Нємцов, якого менш ніж за рік уб'ють на Великому Москворецькому мосту.

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Нагадаємо, триває 541-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 33 бойових зіткнення. Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетних та 53 авіаційних удари, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.