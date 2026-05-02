Співкамерник Епштейна заявив, що знайшов передсмертну записку: чи розсекретять її
Документ залишається засекреченим, але суд може його оприлюднити
Колишній співкамерник фінансиста, сексуального злочинця Джеффрі Епштейна заявив, що знайшов передсмертну записку після його першої спроби самогубства у 2019 році. Документ наразі залишається засекреченим у матеріалах справи. Про це повідомляє ABC News, пише «Главком».
За інформацією The New York Times, записку нібито виявив ув’язнений Ніколас Тартальоне у липні 2019 року, приблизно за два тижні до смерті Епштейна в камері.
За словами Тартальоне, записка була написана на аркуші з жовтого блокнота і захована в книзі.
«Там було написано щось на кшталт: «ФБР розслідувало мене місяцями і нічого не знайшло… Що ви хочете, щоб я зробив? Поплакав через це?»», – розповів він.
Він також стверджує, що у записці були дивні деталі, зокрема смайлик і фраза «час прощатися».
Записка наразі зберігається у закритих матеріалах кримінальної справи Тартальоне. Видання звернулося до суду з вимогою її розсекретити.
Суддя Кеннет Карас зобов’язав сторони надати позицію щодо цього питання до 4 травня.
Водночас федеральні прокурори заявляють, що не мають підтвердженої інформації про існування такої записки, хоча згадка про неї фігурує у документах Міністерства юстиції.
У липні 2019 року Епштейна знайшли в камері з ознаками спроби самогубства. Спочатку він звинувачував співкамерника у нападі, але згодом відмовився від цих слів.
Сам Епштейн під час перевірок заперечував суїцидальні наміри.
«Я не маю жодного бажання вбивати себе… було б божевіллям це зробити», – заявляв він під час оцінки психологічного стану.
Однак уже 10 серпня 2019 року його знайшли мертвим у камері. Офіційно смерть визнали самогубством.
Нагадаємо, у США почали перевірку Міністерства юстиції через проблеми з оприлюдненням матеріалів у справі фінансиста, сексуального злочинця, а нині покійного Джеффрі Епштейна.
Коментарі — 0