Співкамерник Епштейна заявив, що знайшов передсмертну записку: чи розсекретять її

10 серпня 2019 року Епштейна знайшли мертвим у камері

Документ залишається засекреченим, але суд може його оприлюднити

Колишній співкамерник фінансиста, сексуального злочинця Джеффрі Епштейна заявив, що знайшов передсмертну записку після його першої спроби самогубства у 2019 році. Документ наразі залишається засекреченим у матеріалах справи. Про це повідомляє ABC News, пише «Главком».

За інформацією The New York Times, записку нібито виявив ув’язнений Ніколас Тартальоне у липні 2019 року, приблизно за два тижні до смерті Епштейна в камері.

За словами Тартальоне, записка була написана на аркуші з жовтого блокнота і захована в книзі.

«Там було написано щось на кшталт: «ФБР розслідувало мене місяцями і нічого не знайшло… Що ви хочете, щоб я зробив? Поплакав через це?»», – розповів він.

Він також стверджує, що у записці були дивні деталі, зокрема смайлик і фраза «час прощатися».

Записка наразі зберігається у закритих матеріалах кримінальної справи Тартальоне. Видання звернулося до суду з вимогою її розсекретити.

Суддя Кеннет Карас зобов’язав сторони надати позицію щодо цього питання до 4 травня.

Водночас федеральні прокурори заявляють, що не мають підтвердженої інформації про існування такої записки, хоча згадка про неї фігурує у документах Міністерства юстиції.

У липні 2019 року Епштейна знайшли в камері з ознаками спроби самогубства. Спочатку він звинувачував співкамерника у нападі, але згодом відмовився від цих слів.

Сам Епштейн під час перевірок заперечував суїцидальні наміри.

«Я не маю жодного бажання вбивати себе… було б божевіллям це зробити», – заявляв він під час оцінки психологічного стану.

Однак уже 10 серпня 2019 року його знайшли мертвим у камері. Офіційно смерть визнали самогубством.

