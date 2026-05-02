Співкамерник Епштейна заявив, що знайшов передсмертну записку: чи розсекретять її

10 серпня 2019 року Епштейна знайшли мертвим у камері
Документ залишається засекреченим, але суд може його оприлюднити

Колишній співкамерник фінансиста, сексуального злочинця Джеффрі Епштейна заявив, що знайшов передсмертну записку після його першої спроби самогубства у 2019 році. Документ наразі залишається засекреченим у матеріалах справи. Про це повідомляє ABC News, пише «Главком».

За інформацією The New York Times, записку нібито виявив ув’язнений Ніколас Тартальоне у липні 2019 року, приблизно за два тижні до смерті Епштейна в камері.

За словами Тартальоне, записка була написана на аркуші з жовтого блокнота і захована в книзі.

«Там було написано щось на кшталт: «ФБР розслідувало мене місяцями і нічого не знайшло… Що ви хочете, щоб я зробив? Поплакав через це?»», – розповів він.

Він також стверджує, що у записці були дивні деталі, зокрема смайлик і фраза «час прощатися».

Записка наразі зберігається у закритих матеріалах кримінальної справи Тартальоне. Видання звернулося до суду з вимогою її розсекретити.

Суддя Кеннет Карас зобов’язав сторони надати позицію щодо цього питання до 4 травня.

Водночас федеральні прокурори заявляють, що не мають підтвердженої інформації про існування такої записки, хоча згадка про неї фігурує у документах Міністерства юстиції.

У липні 2019 року Епштейна знайшли в камері з ознаками спроби самогубства. Спочатку він звинувачував співкамерника у нападі, але згодом відмовився від цих слів.

Сам Епштейн під час перевірок заперечував суїцидальні наміри.

«Я не маю жодного бажання вбивати себе… було б божевіллям це зробити», – заявляв він під час оцінки психологічного стану.

Однак уже 10 серпня 2019 року його знайшли мертвим у камері. Офіційно смерть визнали самогубством.

Нагадаємо, у США почали перевірку Міністерства юстиції через проблеми з оприлюдненням матеріалів у справі фінансиста, сексуального злочинця, а нині покійного Джеффрі Епштейна.

Читайте також

Меланія Трамп спростувала зв’язки з Епштейном
10 квiтня, 04:59
CNN: Заява Меланії Трамп про Епштейна спричинила політичний хаос
11 квiтня, 07:19
Американський лідер подавав позов про наклеп проти газети та її власників
Суд відхилив позов Трампа до The Wall Street Journal через статтю про його зв’язки з Епштейном
14 квiтня, 08:50

Співкамерник Епштейна заявив про передсмертну записку: чи розсекретять її
Скільки американців проти війни з Іраном – опитування показало історичний антирекорд
Пентагон оголосив про виведення військ США з Німеччини
Як закінчити війну з Іраном? Трамп озвучив два варіанти
До Путіна на поклон їдемо, а в Україну – зась. Чому посланці Трампа ігнорують Київ
Трамп відреагував на нову пропозицію Ірану для припинення війни
Чехія надала дозвіл на проліт літака Фіцо до Москви
Вчора, 21:12
Вищий антикорупційний суд постановив конфіскувати землю і 10 млн грн у депутата Київради
Вчора, 17:46
У Маріуполі знайдено масове поховання жертв російських обстрілів
Вчора, 10:30
У Лондоні з’явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція
Вчора, 03:37
Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
30 квiтня, 20:01
Колишній півзахисник збірної Англії анонсував завершення кар'єри
30 квiтня, 17:59

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
