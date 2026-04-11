CNN: Заява Меланії Трамп про Епштейна спричинила політичний хаос

Дональд Трамп заявив, що «нічого не знав» про підготовку промови свої дружини

Виступ першої леді Меланії Трамп у Крос-Холі Білого дому став однією з найбільш обговорюваних подій тижня. Намагаючись спростувати чутки про свої зв'язки з покійним фінансистом Джеффрі Епштейном, вона фактично повернула скандальну тему в центр національної уваги саме тоді, коли адміністрація Дональда Трампа намагалася зосередитися на війні з Іраном. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Перша леді категорично заперечила будь-яку причетність до мережі Епштейна, заявивши, що він не знайомив її з чоловіком, а все листування з Гіслен Максвелл було лише випадковим і банальним. Несподіваним кроком став її заклик до Конгресу надати кожній жінці можливість публічно розповісти свою історію та внести свідчення до офіційного протоколу.

Замість того щоб закрити питання, промова Меланії Трамп створила низку нових проблем для Білого дому. Демократи в Комітеті з нагляду Палати представників уже вимагають, щоб перша леді дала свідчення під присягою, посилаючись на прецедент Гілларі Клінтон. Водночас групи захисту виживших звинуватили Меланію в спробі зняти відповідальність із Міністерства юстиції, перекладаючи тягар доведення провини на самих жертв у той час, як адміністрація Трампа гальмує оприлюднення архівів згідно із законом про прозорість.

Ситуація посилила відчуття хаосу в комунікаціях Західного крила, оскільки Дональд Трамп публічно заявив, що «нічого не знав» про підготовку цієї промови. Це сталося на тлі нещодавнього звільнення генерального прокурора Пем Бонді, яку критикували за неналежне розслідування справи Епштейна. Виступ Меланії став новим витком у кризі, яка, разом із війною на Близькому Сході, загрожує поглинути політичний порядок денний другого терміну Трампа.

Меланія назвала твердження про її знайомство з Дональдом Трампом через Епштейна «підлим наклепом» та «безпідставною брехнею», що має політичне та фінансове підґрунтя. Перша леді уточнила, що вперше зустріла свого майбутнього чоловіка на вечірці в Нью-Йорку у 1998 році без жодного посередництва з боку фінансиста.