Суд відхилив позов Трампа до The Wall Street Journal через статтю про його зв’язки з Епштейном

Ростислав Вонс
Американський лідер подавав позов про наклеп проти газети та її власників
фото: Getty Images

Суддя відхилив позов глави Білого дому на $10 млрд, але дозволив його повторне подання

Суддя зі штату Флорида відхилив позов президента США Дональда Трампа до газети Wall Street Journal на суму $10 млрд. Глава Білого дому звинуватив видання в наклепі на нього у статті про його зв’язки з покійним фінансистом, засудженим за сексуальні злочини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Окружний суддя Даррін Гейлс заявив, що Трамп у своєму позові «навіть близько не показав», що газета діяла зі злим умислом щодо нього – а це в США є обов'язковою умовою для звинувачення в наклепі. Суддя дав Трампу час до 27 квітня, щоб переформулювати позов і подати його заново.

Член юридичної команди Трампа заявив про те, що буде подано новий позов. «[Президент] продовжить притягати до відповідальності тих, хто торгує фейковими новинами і дезінформує народ Америки», – заявив адвокат американського лідера.

Як відомо, Дональд Трамп подав позов проти Wall Street Journal, компанії News Corporation, яка є її власником, та голови корпорації Руперта Мердока за статтю від 17 липня 2025 року. У матеріалі йшлося про те, що в альбомі привітань Епштейну з днем народження у 2003 році було й привітання від Трампа. Це привітання, як написала газета, було написано поверх малюнка оголеного жіночого тіла.

Через кілька тижнів члени Конгресу від Демократичної партії опублікували копію цього послання. Газета у своїй статті зображення не публікувала, а дала словесний опис, але він точно збігся з картинкою, опублікованою конгресменами.

Нагадаємо, перша леді США Меланія Трамп заперечила будь-яку причетність до діяльності покійного фінансиста Джеффрі Епштейна. Меланія назвала твердження про її знайомство з Дональдом Трампом через Епштейна «підлим наклепом» та «безпідставною брехнею», що має політичне та фінансове підґрунтя. Перша леді уточнила, що вперше зустріла свого майбутнього чоловіка на вечірці в Нью-Йорку у 1998 році без жодного посередництва з боку фінансиста.

До слова, виступ першої леді Меланії Трамп у Крос-Холі Білого дому став однією з найбільш обговорюваних подій тижня. Намагаючись спростувати чутки про свої зв'язки з покійним фінансистом Джеффрі Епштейном, вона фактично повернула скандальну тему в центр національної уваги саме тоді, коли адміністрація Дональда Трампа намагалася зосередитися на війні з Іраном.

