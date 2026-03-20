Файли Епштейна. Мін’юст США оприлюднив фото «шпигунської кімнати» злочинця

Нові файли зі справи Епштейна викликають питання стосовно його справжньої діяльності

У мережі з’явилися нові фото з так званих файлів Епштейна – сексуального злочинця. На нових кадрах з’явилася «шпигунська кімната» в будинку зловмисника у Нью-Йорку. Про це пише «Главком» із посиланням на Radar Online.

На чергових фото, які були оприлюднені з файлів справи Джеффрі Епштейна можна побачити кімнату з великою кількістю моніторів. Це приміщення назвали «шпигунською кімнатою Епштейна». Зазначається, що Епштейн міг використовувати її для того, щоб записувати компрометуючі матеріали проти своїх гостей, якими були відомі зірки та особистості, з метою ймовірного шантажу.

До того ж, обізнані в цій справі джерела повідомляють, що про це свідчить особливе розташування камер та обладнання, яке могло сприяти збору компрометуючих матеріалів проти знайомих Епштена. «Це не була звичайна система безпеки – це було цілеспрямоване стеження. Усе вказує на те, що записи могли використовуватися як інструмент впливу», – повідомив один з інсайдерів.

Крім цього, інші джерела зазначають, що фото зі «шпигунською кімнатою» можуть свідчити не лише про власні мотиви Епштейна шантажувати своїх гостей, але і про більшу схему збору інформації.

Про існування камер відеоспостереження раніше повідомляли жертви Джеффрі Епштейном, які перебували в будинку злочинця. До того ж нові файли, оприлюдненні Міністерством юстиції США свідчать про те, що камери були й в інших будинках Епштейна.

Йдеться про фото його кабінету в резиденції у Флориді. Крім фото зі шпигунською кімнатою, були опубліковані й інші знімки. На цих світлинах можна побачити різні приміщення будинку Епштейна. За словами слідчих, у цих кімнатах «тривожні» інтер’єри. Зокрема, на картинах зображені оголені діти, жінки, скульптури та інше.

До слова, поліція вважає, що фото зі шпигунською кімнатою можуть викликати більше питань про те, чим насправді займався Епштейн та чи робив він це без сторонньої допомоги. Тому виникають припущення, що Джеффрі Епштейн міг бути причетний до організованої діяльності.

До слова, Принц Ендрю з’явився на фото з дитиною. Ці кадри з’явилися в мережі після оприлюднення чергових файлів зі справи педофіла-ґвалтівника Джеффрі Епштейна. На кадрах Принц Ендрю з’являється з маленьким хлопчиком. На одній зі світлин він лежить з ним на ліжку, склавши руки.

Нагадаємо, група сенаторів-республіканців закликала Міністерство юстиції США повністю розкрити всі матеріали у справі нині покійного сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, в яких згадується ім’я президента Дональда Трампа. Законодавці наголошують, що питання не зникне, доки не буде забезпечена максимальна прозорість.

До слова, британська супермодель і акторка Наомі Кемпбелл мала зв’язки зі злочинцем Джеффрі Епштейном. Ім’я моделі неодноразово згадується у файлах Епштейна. Наомі Кемпбелл неодноразово відвідувала вечірки Джеффрі Епштейна та запрошувала його на своє день народження. Зазначається, що модель продовжувала спілкування з фінансистом навіть після того, як його засудили за сексуальні злочини проти неповнолітньої дівчини.