Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Файли Епштейна. Мін’юст США оприлюднив фото «шпигунської кімнати» злочинця

Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Епштейн слідкував за своїми гостями зі «шпигунської кімнати»
фото: Міністерство юстиції США

Нові файли зі справи Епштейна викликають питання стосовно його справжньої діяльності 

У мережі з’явилися нові фото з так званих файлів Епштейна – сексуального злочинця. На нових кадрах з’явилася «шпигунська кімната» в будинку зловмисника у Нью-Йорку. Про це пише «Главком» із посиланням на Radar Online.

На чергових фото, які були оприлюднені з файлів справи Джеффрі Епштейна можна побачити кімнату з великою кількістю моніторів. Це приміщення назвали «шпигунською кімнатою Епштейна». Зазначається, що Епштейн міг використовувати її для того, щоб записувати компрометуючі матеріали проти своїх гостей, якими були відомі зірки та особистості, з метою ймовірного шантажу.

Мін’юст США оприлюднив фото «шпигунської кімнати» Епштейна
фото: Міністерство юстиції США

До того ж, обізнані в цій справі джерела повідомляють, що про це свідчить особливе розташування камер та обладнання, яке могло сприяти збору компрометуючих матеріалів проти знайомих Епштена. «Це не була звичайна система безпеки – це було цілеспрямоване стеження. Усе вказує на те, що записи могли використовуватися як інструмент впливу», – повідомив один з інсайдерів.

Крім цього, інші джерела зазначають, що фото зі «шпигунською кімнатою» можуть свідчити не лише про власні мотиви Епштейна шантажувати своїх гостей, але і про більшу схему збору інформації.

Епштейн мав у своєму будинку «шпигунську кімнату»
фото: Міністерство юстиції США

Про існування камер відеоспостереження раніше повідомляли жертви Джеффрі Епштейном, які перебували в будинку злочинця. До того ж нові файли, оприлюдненні Міністерством юстиції США свідчать про те, що камери були й в інших будинках Епштейна.

Йдеться про фото його кабінету в резиденції у Флориді. Крім фото зі шпигунською кімнатою, були опубліковані й інші знімки. На цих світлинах можна побачити різні приміщення будинку Епштейна. За словами слідчих, у цих кімнатах «тривожні» інтер’єри. Зокрема, на картинах зображені оголені діти, жінки, скульптури та інше.

Слідчі назвали інтер’єри в будинку злочинця «тривожними»
фото: Міністерство юстиції США

До слова, поліція вважає, що фото зі шпигунською кімнатою можуть викликати більше питань про те, чим насправді займався Епштейн та чи робив він це без сторонньої допомоги. Тому виникають припущення, що Джеффрі Епштейн міг бути причетний до організованої діяльності.

До слова, Принц Ендрю з’явився на фото з дитиною. Ці кадри з’явилися в мережі після оприлюднення чергових файлів зі справи педофіла-ґвалтівника Джеффрі Епштейна. На кадрах Принц Ендрю з’являється з маленьким хлопчиком. На одній зі світлин він лежить з ним на ліжку, склавши руки. 

Нагадаємо, група сенаторів-республіканців закликала Міністерство юстиції США повністю розкрити всі матеріали у справі нині покійного сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, в яких згадується ім’я президента Дональда Трампа. Законодавці наголошують, що питання не зникне, доки не буде забезпечена максимальна прозорість.

До слова, британська супермодель і акторка Наомі Кемпбелл мала зв’язки зі злочинцем Джеффрі Епштейном. Ім’я моделі неодноразово згадується у файлах Епштейна. Наомі Кемпбелл неодноразово відвідувала вечірки Джеффрі Епштейна та запрошувала його на своє день народження. Зазначається, що модель продовжувала спілкування з фінансистом навіть після того, як його засудили за сексуальні злочини проти неповнолітньої дівчини.

Читайте також:

Теги: США поліція злочинець фото Епштейн

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вперше Наомі Кемпбелл зустрілася з Джеффрі Епштейном у 2001 році
Наомі Кемпбелл згадується у файлах Епштейна: що відомо про їхні стосунки
20 лютого, 16:42
Дитячі фотографії жінки
США погрожують депортацією до Ірану жінці, яку в дитинстві удочерив американський ветеран
22 лютого, 07:27
Ларрі Саммерс та Вуді Аллен
Ексочільник Гарварду іде з університету через скандал з файлами Епштейна
26 лютого, 02:37
Трамп пообіцяв повний імунітет для військових Ірану, які складуть зброю
Трамп пообіцяв повний імунітет для військових Ірану, які складуть зброю
2 березня, 05:16
Іран атакував логістичний об’єкт ВМС США в Бахрейні
Іран атакував найбільшу військово-морську базу США в Перській затоці – ЗМІ
28 лютого, 11:33
Розгортання американських військових можливостей у Румунії розглядатиметься на засіданні Вищої ради оборони
Війна на Близькому Сході. США можуть втягнути у конфлікт сусіда України
11 березня, 11:37
Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Чехія не виконує оборонні стандарти НАТО
США розкритикували оборонний бюджет Чехії: причина
12 березня, 19:17
Американський комік Конан О'Браєн виступає на сцені під час 98-ї щорічної церемонії вручення премії «Оскар»
Оскар-2026: пряма трансляція церемонії
16 березня, 00:12
Лукашенко зустрівся зі спеціальним посланцем США Коулом
Спецпосланець Трампа приїхав на переговори до Лукашенка
Вчора, 12:04

Життя

«Була у королеви». Марія Матіос показала спільні світлини із Ліною Костенко
«Була у королеви». Марія Матіос показала спільні світлини із Ліною Костенко
Файли Епштейна. Мін’юст США оприлюднив фото «шпигунської кімнати» злочинця
Файли Епштейна. Мін’юст США оприлюднив фото «шпигунської кімнати» злочинця
Кейт Міддлтон зізналася, від чого їй довелося відмовитися після діагнозу раку
Кейт Міддлтон зізналася, від чого їй довелося відмовитися після діагнозу раку
Чак Норріс потрапив до лікарні
Чак Норріс потрапив до лікарні
Чому молодь перестає відчувати щастя? Новий звіт показав тривожну тенденцію
Чому молодь перестає відчувати щастя? Новий звіт показав тривожну тенденцію
Де наголос у прізвищі Коваль? Мовознавиця вказала на єдиноправильний варіант
Де наголос у прізвищі Коваль? Мовознавиця вказала на єдиноправильний варіант

Новини

«Шахтар» отримав наступного суперника в Лізі конференцій
Сьогодні, 10:59
«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком
Вчора, 15:33
«Динамо» впевнено переграло «Олександрію» у Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59
Відбулося жеребкування півфіналу Кубка України
Вчора, 14:20
Оборонець «Полісся» замінить легіонера в збірній України
Вчора, 10:05
В Україні дощитиме: погода на 19 березня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua