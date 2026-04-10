Меланія Трамп спростувала зв’язки з Епштейном

glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: AP

Виступ першої леді повернув тему Епштейна у центр політичної уваги

Перша леді США Меланія Трамп заперечила будь-яку причетність до діяльності покійного фінансиста Джеффрі Епштейна. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Меланія назвала твердження про її знайомство з Дональдом Трампом через Епштейна «підлим наклепом» та «безпідставною брехнею», що має політичне та фінансове підґрунтя. Перша леді уточнила, що вперше зустріла свого майбутнього чоловіка на вечірці в Нью-Йорку у 1998 році без жодного посередництва з боку фінансиста.

Під час виступу у Білому домі Меланія Трамп також прокоментувала оприлюднене Міністерством юстиції електронне листування з Гіслейн Максвелл від 2002 року. Вона охарактеризувала свою ввічливу відповідь як «банальне повідомлення», зумовлене лише перебуванням у спільних соціальних колах Нью-Йорка та Флориди. За словами першої леді, такі контакти були суто світськими та не свідчили про дружбу чи обізнаність щодо злочинів Епштейна.

Несподіваним поворотом став заклик Меланії Трамп до Конгресу провести відкриті слухання, щоб надати жертвам Епштейна можливість офіційно задокументувати свої історії. Ця ініціатива отримала схвальні відгуки як з боку демократів, так і республіканців. Зокрема, представники Комітету з нагляду Палати представників закликали до негайного призначення слухань, а колишня конгресвумен Марджорі Тейлор Грін назвала заяву першої леді сміливим кроком на шляху до встановлення істини та підзвітності.

Виступ першої леді знову повернув тему Епштейна у центр політичної уваги, попри намагання адміністрації Трампа зосередитися на зовнішньополітичних викликах, зокрема на війні в Ірані. Заява пролунала на тлі триваючого розсекречення мільйонів сторінок документів у справі фінансиста, що спричинило внутрішні розбіжності серед республіканців та прихильників руху MAGA щодо міри прозорості уряду в цьому питанні.

Раніше кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт публічно прокоментувала свої зв’язки з американським фінансистом, сексуальним злочинцем, а нині покійним Джеффрі Епштейном, визнавши, що шкодує про ці контакти. В емоційному інтерв’ю вона заявила, що стала жертвою маніпуляцій.

Читайте також

Іран закликав молодь до «живих ланцюгів» біля критичної інфраструктури
Іранці сформували «живі ланцюги» біля електростанцій: що відбувається
7 квiтня, 19:05
Люсі зізнається, що мріє стати олімпійською чемпіонкою з боротьби
Підняла вагу втричі більшу за власну: дев'ятирічна американка підкорила мережу (відео)
5 квiтня, 03:38
Росіяни отримали від американців подарунки
Конгресмени США подарували російській делегації шкарпетки із зображенням Трампа
27 березня, 16:28
Останніми днями США перекинули на Близький Схід тисячі морських піхотинців і десантників
Наземна операція США проти Ірану: ЗМІ назвали ймовірні сценарії
27 березня, 07:24
Острів Харг
Reuters: Захоплення острова Харг становитиме ризики для американських військ
27 березня, 03:57
Лукашенко зустрівся зі спеціальним посланцем США Коулом
Спецпосланець Трампа приїхав на переговори до Лукашенка
19 березня, 12:04
Пом'якшення санкцій США проти РФ через війну в Ірані. Чи справді варто хвилюватися?
Пом'якшення санкцій для РФ: які наслідки це може мати
16 березня, 17:57
CNN: План Трампа щодо війни в Ірані провалився
CNN: План Трампа щодо війни в Ірані провалився
16 березня, 01:45
Подальші польоти США, кількість яких перевищує звичайну, можуть бути заборонені, якщо вони будуть пов’язані з війною в Ірані
Швейцарія заблокувала частину військових польотів США через війну в Ірані
15 березня, 00:26

Прем'єр-ліга назвала неочікуваних лауреатів за підсумками туру
Вчора, 19:30
Ріццолі – про скасований гол «Динамо»: Доцільним було би підтвердити рішення
Вчора, 16:55
Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Вчора, 09:24
В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
Вчора, 05:59
УЄФА вшановуватиме Луческу перед кожним поєдинком єврокубків
8 квiтня, 16:42
Абрамовіч заснував новий благодійний фонд на гроші з продажу «Челсі» – ЗМІ
8 квiтня, 14:30

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
