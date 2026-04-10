Меланія Трамп спростувала зв’язки з Епштейном

Виступ першої леді повернув тему Епштейна у центр політичної уваги

Перша леді США Меланія Трамп заперечила будь-яку причетність до діяльності покійного фінансиста Джеффрі Епштейна. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Меланія назвала твердження про її знайомство з Дональдом Трампом через Епштейна «підлим наклепом» та «безпідставною брехнею», що має політичне та фінансове підґрунтя. Перша леді уточнила, що вперше зустріла свого майбутнього чоловіка на вечірці в Нью-Йорку у 1998 році без жодного посередництва з боку фінансиста.

Під час виступу у Білому домі Меланія Трамп також прокоментувала оприлюднене Міністерством юстиції електронне листування з Гіслейн Максвелл від 2002 року. Вона охарактеризувала свою ввічливу відповідь як «банальне повідомлення», зумовлене лише перебуванням у спільних соціальних колах Нью-Йорка та Флориди. За словами першої леді, такі контакти були суто світськими та не свідчили про дружбу чи обізнаність щодо злочинів Епштейна.

Несподіваним поворотом став заклик Меланії Трамп до Конгресу провести відкриті слухання, щоб надати жертвам Епштейна можливість офіційно задокументувати свої історії. Ця ініціатива отримала схвальні відгуки як з боку демократів, так і республіканців. Зокрема, представники Комітету з нагляду Палати представників закликали до негайного призначення слухань, а колишня конгресвумен Марджорі Тейлор Грін назвала заяву першої леді сміливим кроком на шляху до встановлення істини та підзвітності.

Виступ першої леді знову повернув тему Епштейна у центр політичної уваги, попри намагання адміністрації Трампа зосередитися на зовнішньополітичних викликах, зокрема на війні в Ірані. Заява пролунала на тлі триваючого розсекречення мільйонів сторінок документів у справі фінансиста, що спричинило внутрішні розбіжності серед республіканців та прихильників руху MAGA щодо міри прозорості уряду в цьому питанні.

Раніше кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт публічно прокоментувала свої зв’язки з американським фінансистом, сексуальним злочинцем, а нині покійним Джеффрі Епштейном, визнавши, що шкодує про ці контакти. В емоційному інтерв’ю вона заявила, що стала жертвою маніпуляцій.