Сполучені Штати Америки готуються до розробки нової ядерної авіабомби B94, яка, за оцінками експертів, зможе уражати глибоко захищені підземні об'єкти. Інформація про перспективне озброєння з'явилася в бюджетних документах Сенату США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Breaking Defense.

Назву B94 виявили у проєкті бюджету Міністерства енергетики США на 2027 фінансовий рік. На відповідну програму передбачено близько 77 млн доларів, тоді як у бюджеті на 2026 рік фінансування цього проєкту не було. Розробку включили до переліку програм модернізації американського ядерного арсеналу.

Експерти припускають, що B94 стане наступницею термоядерної авіабомби B83-1, яку адміністрація колишнього президента Джо Байдена планувала зняти з озброєння. Нова зброя, ймовірно, матиме здатність проникати в ґрунт перед детонацією, що дозволить уражати підземні укріплення та захищені військові об'єкти.

Фахівець із контролю над озброєннями Джеффрі Льюїс вважає, що B94 може бути новою назвою програми Nuclear Delivery System-Air (NDS-A), яка раніше фігурувала в американських бюджетних документах.

Співдиректор програми ядерної політики Фонду Карнегі Джеймс Актон зазначив, що нова авіабомба потенційно розширить перелік цілей, які можуть бути уражені американським ядерним арсеналом. Водночас він поставив під сумнів ефективність такого озброєння проти об'єктів, розташованих на глибині понад 700 метрів.

За словами експерта, наразі невідомо, якою буде потужність B94 та наскільки ефективно вона зможе проникати під землю. Актон також висловив занепокоєння через недостатню прозорість програми та попередив про ризики якісної й кількісної гонки ядерних озброєнь.

Офіційних подробиць щодо технічних характеристик, термінів розробки та можливого початку виробництва B94 поки немає. Сам факт появи назви в бюджетних документах ще не означає, що нова авіабомба вже створена або готова до випробувань.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про рішення США зняти з озброєння термоядерну бомбу B83-1. Вона була розроблена наприкінці 1970-х років і надійшла на озброєння у 1983 році. Максимальна потужність боєприпасу становить 1,2 мегатонни в тротиловому еквіваленті.

Також США розпочали серійне виробництво нових термоядерних авіабомб B61-13. У травні 2025 року американське Національне управління ядерної безпеки оголосило про початок виробництва цієї модифікації, призначеної для модернізації ядерного арсеналу країни.

Крім того, Сполучені Штати оголосили про плани створити нову ядерну боєголовку W93. Йдеться про програму розробки озброєння для балістичних ракет, які запускають зі стратегічних підводних човнів.