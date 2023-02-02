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Розкрито нову стратегію Байдена щодо України – Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Розкрито нову стратегію Байдена щодо України – Bloomberg
У Білому домі змінено стратегію щодо України
фото:iz.ru

Колумніст агентства Bloomberg Хол Брендс вважає, що Байден хоче допомогти Україні посилити тиск на російські сили

Стратегія США  щодо України почала серйозно змінюватися, Про це заявив колумніст агентства Bloomberg Хол Брендс.

За його словами, адміністрація американського президента Джо Байдена збільшує підтримку України і нібито сподівається на дипломатичне врегулювання. Вашингтон дивиться на можливості Збройних сил України (ЗСУ) «стримано оптимістично».

Колумніст також розкрив три складові нової стратегії Байдена щодо України. По-перше, керівництво США чіткіше визначає американські цілі у конфлікті. На думку журналіста, Сполучені Штати хочуть, щоб Україна була захищена у військовому плані, політично незалежна та економічно життєздатна. 

«США не хочуть, щоб війна тягнулася вічно, тому що вона перетворює більшу частину України на пустелю і завдає шкоди бюджетам західних держав»,  – пише Хол Брендс на сайті  Bloomberg. 

Крім того, нова стратегія передбачає відправлення українським військам сучаснішої зброї. По-третє, Байден не підтримує взяття Криму силою, але допускає «удари за російськими цілями там», зазначив Брендс.

Таким чином Байден прагне допомогти Україні посилити тиск на російські сили. Можливо, США хочуть ще більше змінити ситуацію на свою користь, щоб перейти до переговорів після закінчення наступної фази бойових дій.

Нагадаємо, наприкінці лютого може відбутися зустріч президента України Володимира Зеленського з американським та польським лідерами Джо Байденом та Анджеєм Дудою. Ймовірно, зустріч може пройти у Польщі. 

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Теги: війна Україна США Джозеф Байден росія

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