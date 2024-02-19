Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Як припинити використання росіянами Starlink на фронті: Федоров провів розмову з Маском

Катерина Іванова
glavcom.ua
Як припинити використання росіянами Starlink на фронті: Федоров провів розмову з Маском
Федоров: «Технологічно потрібно виключити Starlink, які вони використовують, і зробити так, щоб наші продовжили працювати»
фото з відкритих джерел

Український міністр не вірить у те, що існує зв'язок між тим, що в армії РФ з'явились Starlink, й між тим, як Маск нині коментує російсько-українську війну

Голова Мінцифри Михайло Федоров комунікував із засновником SpaceX Ілоном Маском щодо використання російськими окупантами систем супутникового зв'язку Starlink на фронті ще до того, як питання набуло публічного резонансу. Про це міністр розповів в інтерв'ю «Суспільному».

«Ми подивилися, проаналізували кейс, який був якраз в Ізраїлі, коли загострення конфлікту в Газі ось зараз почалося. Як там виходили з такої ситуації. Ми знайшли відповідний алгоритм, запропонували SpaceX і зараз в нас відбувається чітка комунікація щодо того, як зробити так, щоб кейсів подібних не було», — сказав Федоров.

Водночас міністр зазначив, що не знає, як відповідна ситуація вирішиться, але алгоритм було знайдено, так як компанія SpaceX вже робила щось подібне з урядом Ізраїлю.

Відповідаючи на запитання про те, чи SpaceX має змогу відключити Starlink на тимчасово окупованій території України, Федоров розповів, що така можливість є, «але для нас це також буде катастрофічно».

«Нам потрібно, аби там Starlink працював, тому що використовуються певні технології, які для нас є важливими також. Вони пов'язані з дронами. Є інший спосіб, як зробити так, щоб наші Starlink працювали, а Starlink, які по суті там з'являються іншим шляхом, не працювали. І ось ми працюємо зі SpaceX», — підкреслив міністр.

Посадовець не вірить у те, що існує зв'язок між тим, що в армії РФ з'явились Starlink, й між тим, як Маск нині коментує російсько-українську війну.

Нагадаємо, росіяни використовують Starlink на фронті.

«Справді, Росія продовжує працювати через так званий паралельний імпорт, по суті, контрабанду. І так, через треті країни. Ми не будемо називати конкретні країни, і інформація ця потребує уточнення, але Starlink у вільному продажу на території РФ на відкритих онлайн-майданчиках», – заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Згодом Ілон Маск зробив заяву щодо продажу Starlink Росії.

Також Українська розвідка виявила, де окупанти закупляють Starlink.

Читайте також: Ілон Маск хоче зірвати надання допомоги Україні від Штатів
Теги: Михайло Федоров росія окупанти міністр Міноборони імпорт технології Ілон Маск SpaceX розвідка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трон під російським диктатором вже почав хитатися
Росія посилає сигнали слабкості
23 сiчня, 12:23
Як пише видання, ЄС контролюватиме приплив сільськогосподарської продукції, якщо вона ризикує знизити ціни в Польщі та інших сусідніх з Україною країнах
У ЄС планують дозволити обмежений імпорт української продукції до певних країн
22 сiчня, 15:21
Падіння літака у Білгороді. Міноборони РФ стверджує, що на борту були українські полонені
Падіння літака у Білгороді. Міноборони РФ стверджує, що на борту були українські полонені
24 сiчня, 11:31
Російські загарбники за добу випустили 350 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА по території Херсонщини
Росіяни вдарили по Херсону балістикою: влада повідомила про наслідки
26 сiчня, 08:28
Володимир Зеленський та Валерій Залужний у Верховній Раді
«Відставка Залужного» – у всіх світових ЗМІ: прогнози і висновки Тема тижня
31 сiчня, 12:31
Рік Хіллер вважає, що криза з українськими біженцями в Канаді незабаром ускладниться
«Дехто уже живе у наметах»: генерал налякав труднощами, з якими зіштовхнуться біженці у Канаді
9 лютого, 06:49
Для забезпечення швидкого розміщення сил протягом 72 годин необхідне попереднє схвалення
Румунія надала дозвіл на швидке розгортання сил НАТО в разі серйозних загроз
9 лютого, 11:31
Дитину вдалося вивезти з території Запорізької області
Два роки провела без батьків: із окупованої території повернуто неповнолітню дитину
10 лютого, 14:30
Окупанти атакували Павлоград безпілотниками
Росіяни атакували Павлоград: частина міста знеструмлена
11 лютого, 23:43

Соціум

Як припинити використання росіянами Starlink на фронті: Федоров провів розмову з Маском
Як припинити використання росіянами Starlink на фронті: Федоров провів розмову з Маском
Вбивство російського пілота в Іспанії: з'явилося перше відео з місця події
Вбивство російського пілота в Іспанії: з'явилося перше відео з місця події
Один із американських штатів будує військовий табір для захисту кордону
Один із американських штатів будує військовий табір для захисту кордону
Вчені виявили ряд побічних наслідків вакцин проти коронавірусу
Вчені виявили ряд побічних наслідків вакцин проти коронавірусу
Вибухи у Нижньому Новгороді РФ: з'явилися перші кадри (відео)
Вибухи у Нижньому Новгороді РФ: з'явилися перші кадри (відео)
Британська розвідка повідомила, як Путін використав Кіркорова
Британська розвідка повідомила, як Путін використав Кіркорова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
Росія почала наступ на трьох напрямках одночасно: аналіз ISW
30K
Японія зробила заяву щодо підтримки України
23K
Британська розвідка повідомила, як Путін використав Кіркорова
18K
Більше не до ТЦК? Соратник Зеленського пояснив, кому треба передати питання мобілізації
18K
У світі може з'явитися ще одна нафтовидобувна країна
17K
Які правки планують внести в законопроєкт про мобілізацію: відповідь нардепа

Новини

Світоліна перемогла в українському дербі на великому турнірі у Дубаї
Сьогодні, 19:51
Окупанти прицільно атакують енергетичні об’єкти у промислових регіонах – Міненерго
Сьогодні, 18:57
Постачання боєприпасів в Україну. Ключовий імпортер повідомив гарні новини (фото)
Сьогодні, 15:25
Місцями мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 19 лютого
Сьогодні, 06:10
День Державного Герба. Які свята відзначаємо 19 лютого
Сьогодні, 00:00
Дощ та мокрий сніг: якою буде погода 18 лютого
Вчора, 04:45

Прес-релізи

Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
16 лютого, 17:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua