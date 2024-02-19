Як припинити використання росіянами Starlink на фронті: Федоров провів розмову з Маском

Федоров: «Технологічно потрібно виключити Starlink, які вони використовують, і зробити так, щоб наші продовжили працювати»

Український міністр не вірить у те, що існує зв'язок між тим, що в армії РФ з'явились Starlink, й між тим, як Маск нині коментує російсько-українську війну

Голова Мінцифри Михайло Федоров комунікував із засновником SpaceX Ілоном Маском щодо використання російськими окупантами систем супутникового зв'язку Starlink на фронті ще до того, як питання набуло публічного резонансу. Про це міністр розповів в інтерв'ю «Суспільному».

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«Ми подивилися, проаналізували кейс, який був якраз в Ізраїлі, коли загострення конфлікту в Газі ось зараз почалося. Як там виходили з такої ситуації. Ми знайшли відповідний алгоритм, запропонували SpaceX і зараз в нас відбувається чітка комунікація щодо того, як зробити так, щоб кейсів подібних не було», — сказав Федоров.

Водночас міністр зазначив, що не знає, як відповідна ситуація вирішиться, але алгоритм було знайдено, так як компанія SpaceX вже робила щось подібне з урядом Ізраїлю.

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Відповідаючи на запитання про те, чи SpaceX має змогу відключити Starlink на тимчасово окупованій території України, Федоров розповів, що така можливість є, «але для нас це також буде катастрофічно».

«Нам потрібно, аби там Starlink працював, тому що використовуються певні технології, які для нас є важливими також. Вони пов'язані з дронами. Є інший спосіб, як зробити так, щоб наші Starlink працювали, а Starlink, які по суті там з'являються іншим шляхом, не працювали. І ось ми працюємо зі SpaceX», — підкреслив міністр.

Посадовець не вірить у те, що існує зв'язок між тим, що в армії РФ з'явились Starlink, й між тим, як Маск нині коментує російсько-українську війну.

Нагадаємо, росіяни використовують Starlink на фронті.

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«Справді, Росія продовжує працювати через так званий паралельний імпорт, по суті, контрабанду. І так, через треті країни. Ми не будемо називати конкретні країни, і інформація ця потребує уточнення, але Starlink у вільному продажу на території РФ на відкритих онлайн-майданчиках», – заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Згодом Ілон Маск зробив заяву щодо продажу Starlink Росії.

Також Українська розвідка виявила, де окупанти закупляють Starlink.