США відреагували на ліквідацію генерала Кирилова у Москві

Речник американського Держдепу відповів, чи був убитий російський командувач законною ціллю

Сполучені Штати Америки не знали про підготовку вбивства російського генерала Ігоря Кирилова та не брали участі в цій операції. Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер на брифінгу, передає «Голос Америки».

На прохання журналістів прокоментувати, чи вбитий російський командувач Ігор Кирилов був законною ціллю, Міллер зазначив, що не має оцінки з цього питання. Однак Міллер відзначив злочини, у яких Кирилов брав участь.

«Вочевидь, він був генералом, який брав участь у численних злочинах. Він був причетний до використання хімічної зброї проти українських військових. Це те, про що Сполучені Штати говорили публічно раніше, що російські військові під його командуванням використовували хімічні речовини, заборонені міжнародним правом на полі бою», – нагадав речник.

Крім того, радник Білого дому з комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі в етері CNN заявив, що США вивчають інформацію стосовно смерті Кирилова та контактують щодо цього з українською стороною. Водночас він не прокоментував, що конкретно сталося і хто відповідальний за цю операцію.

Нагадаємо, вчора близько 6:00 на Рязанському проспекті у Москві пролунав потужний вибух. У результаті вибуху загинули генерал-лейтенант військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ Ігор Кирилов та його помічник.

💥Москва. Рязанський проспект. Приблизно о шостій ранку пролунав вибух.



В результаті вибуху загинули генерал-лейтенант збройних сил РФ та його помічник pic.twitter.com/hNxDzwBybZ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 17, 2024

Згодом слідчий комітет РФ офіційно підтвердив, що на Рязанському проспекті в Москві внаслідок вибуху загинув генерал-лейтенант РФ Ігор Кирилов. За фактом загибелі двох військовослужбовців відкрито кримінальне провадження.

Також стало відомо, що вчорашній підрив Кирилова є спецоперацією Служби безпеки України.

До слова, 16 грудня «Главком» писав, що СБУ заочно повідомила про підозру російському генералу Ігорю Кирилову, який наказав застосовувати хімічну зброю проти Сил оборони України.