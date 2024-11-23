Трамп оголосив інвестора Скотта Бессента кандидатом на посаду міністра фінансів США

62-річний Скотт Бессент – американський інвестор та менеджер хедж-фондів

Майбутній президент США Дональд Трамп оголосив, що висуває керівника хедж-фонду Key Square Group Скотта Бессента на посаду міністра фінансів США. Про це пише Bloomberg.

«Мені дуже приємно номінувати Скотта Бессента на посаду 79-го Міністра фінансів Сполучених Штатів Америки. Історія Скотта – це історія американської мрії. Скотт вже давно є рішучим прихильником ідеї «Америка понад усе». Разом ми зробимо Америку знову багатою, процвітаючою, доступною і, найголовніше, знову великою», – написав Трамп у сомережі Truth Social.

62-річний Скотт Бессент – американський інвестор та менеджер хедж-фондів. Засновник глобальної макроінвестиційної компанії Key Square Group. Бессент був одним з основних фандрайзерів і донорів Дональда Трампа та економічним радником президентської кампанії Трампа у 2024 році.

Його першочерговим завданням буде просування податкових пільг, запроваджених Трампом у 2017 році, термін дії яких спливає наступного року.

Бессент критикував адміністрацію президента Джо Байдена за управління державним боргом і виступав за розширення політики «френдшорінгу» , що передбачає диференційовані умови торгівлі з партнерами.

Нагадаємо, майбутній президент США Дональд Трамп висуває колишню генеральну прокурорку Флориди Пем Бонді на посаду генерального прокурора США. Це сталося після того, як Метт Гейц відмовився від посади.

До слова, Трамп встановив унікальний для американської історії рекорд, призначивши на посади 12 міністрів за 12 днів, пише Axios. За інформацією журналістів, своїми діями республіканець ламає норми щодо перевірки кандидатів. Новий результат щодо формування уряду вп'ятеро перевищує показник чинного голови Білого дому Джо Байдена. Крім того, Трамп провів набір міністрів у чотири рази швидше, ніж у період його першого президентського терміну, зазначили автори матеріалу.

А зять Дональда Трампа, який переміг на виборах президента США, Джаред Кушнер відіграватиме ключову роль у політиці Вашингтона на Близькому Сході.