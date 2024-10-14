Передача іранських ракет Росії: стало відомо, хто потрапив під санкції ЄС

Європейські обмеження накладають заборону на в'їзд підсанкційних осіб на територію ЄС та блокування активів

Під європейські санкції потрапили іранські чиновники та компанії

Європейський Союз запровадив санкції проти Ірану через постачання ракет Росії. Зокрема, до санкційного списку ввійшли іранські чиновники, фірми та три авіакомпанії. Про це йдеться на сайті законодавства Європейського Союзу.

Хто потрапив під санкції

ЄС ввів санкції проти семи фізичних осіб, включаючи заступника міністра оборони Ірану Сейєда Хамзе Галандарі, а також:

Бехнам Шахріарі – посадовець підрозділу «Кудс 190» Корпусу вартових ісламської революції, який бере участь у матеріально-технічних аспектах передачі зброї, зокрема ракет і снарядів;

Алі Шадмані – заступник координатора центрального штабу Корпусу вартових ісламської революції, протягом останніх років неодноразово активно рекламував обороноздатність Ірану, включаючи безпілотники та ракети, зокрема в Росії;

Алі Джафарабаді – командувач космічної дивізії аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції, бере участь у розробці іранської ракетної програми;

Мехді Гогердчіан – керуючий директор компанії Iran Aircraft Manufacturing Industries (HESA), що зареєстрована в ЄС, бере участь в іранській програмі БПЛА;

Реза Хосраві Могаддам – військовий аташе посольства Ірану в Росії;

Сеїд Мір Ахмад Нушин – директор організації аерокосмічної промисловості, зареєстрованої в ЄС, бере участь у ракетній програмі Ірану.

Також обмеження запровадили проти трьох іранських авіакомпаній (національного перевізника Iran Air та Saha Airlines, Mahan Air), а також чотирьох промислових та транспортних компаній (Basamad Electronic Pouya Engineering Co., Iran Alumina Company, Shahid Haj Ali Movahed Research Center, Teyf Tadbir Engineering Company).

Санкції набувають чинності негайно. У рамках санкцій фізичним особам заборонено в'їзд на територію ЄС, їх активи підлягають блокуванням. Компаніям також загрожує блокування активів. Європейському бізнесу заборонено будь-які контакти з ними.

Як повідомлялося, Європейський Союз введе нові санкції проти Ірану за передачу балістичних ракет Росії. Міністр країн ЄС погодили обмеження.

Нагадаємо, США заявили, що Іран вже відправив Росії балістичні ракети малої дальності. Раніше країни «Великої сімки» пообіцяли запровадити скоординовані санкції проти Ірану, якщо країна таки надішле ракети Росії для використання у війні проти України.

До слова, ще в лютому Reuters з посиланням на шість джерел заявив, що Іран, ймовірно, відправив Росії сотні балістичних ракет класу «земля-земля». Але тоді відразу постійне представництво Ірану при Організації Об'єднаних Націй (ООН) заперечило передачу росіянам балістичних ракет.

Також іранський депутат Ахмад Бахшаєш Ардестані підтвердив, що Тегеран передав Росії балістичні ракети. Член парламентського комітету з національної безпеки та зовнішньої політики Ахмад Бахшаєш Ардестані визнав військову допомогу Ірану Росії менш ніж за добу після того, як місія Ірану в ООН спростувала матеріал The Wall Street Journal про передачу Росії балістичних ракет малої дальності.

Однак, президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що з моменту його вступу на посаду наприкінці липня його країна не передавала зброї Росії.