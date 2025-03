США згортає кібератаки проти Росії? Пентагон прояснив ситуацію

Повідомлення про припинення кібероперацій викликало різку реакцію демократів

Пентагон відкинув повідомлення про те, що міністр оборони США Піт Гегсет наказав припинити кібероперації проти Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За словами високопоставленого представника оборонного відомства, Гегсет не скасовував і не відкладав жодних кібероперацій, спрямованих проти зловмисних російських цілей, і не віддавав наказів про зміну цього стратегічного пріоритету.

Спростування з’явилося після публікації видання The Record, що спеціалізується на питаннях кібербезпеки. У матеріалі йшлося про те, що Гегсет нібито наказав Кіберкомандуванню США відмовитися від усіх планів, зокрема від наступальних цифрових дій проти Росії. Після цього Washington Post і The New York Times повідомили, що отримали підтвердження цієї інформації від неназваних чиновників.

Повідомлення про припинення кібероперацій викликало різку реакцію демократів, зокрема лідера сенатської меншості Чака Шумера. Він заявив, що адміністрація Трампа «дає Росії вільний прохід», тоді як вона продовжує здійснювати кібератаки, зокрема атаки з вимогою викупу на критично важливу інфраструктуру США.

Пентагон утримався від коментарів щодо попередніх повідомлень про припинення операцій, проте заявив, що для Гегсета безпека американських військових залишається найвищим пріоритетом.

Кіберкомандування США здійснює нагляд за 135 командами «сил кібернетичних місій», які виконують широкий спектр завдань. Підрозділи, що займаються наступальними діями, діють у складі так званих Cyber Combat Mission Teams.

Нагадаємо, США призупинили операції та планування кібероперації проти Росії. Цей крок є «серйозним ударом», особливо з огляду на те, що планування таких операцій вимагає часу і досліджень.

До слова, у 2019 році директор національної розвідки Сполучених Штатів Ден Коутс вважає, що Росія та Китай, які прагнуть розширити свій глобальний вплив, через шпигунство та кібератаки становлять найсерйознішу загрозу для США.

У доповіді про глобальні загрози Коутс вказав, що відносини Кремля з Пекіном «ближчі, ніж це було впродовж багатьох десятиліть», і це створює ще більшу загрозу, оскільки частина союзників США віддаляються від Вашингтона у відповідь на зміну американської політики в сферах безпеки і торгівлі.

А у 2024 році Microsoft поінформувала понад десять державних установ й університетів штату Техас, США, про те, що фінансовані Росією хакери отримали доступ до електронного листування між ними та компанією.

За словами одного зі співрозмовників видання, серед установ, які Microsoft попередила про вразливість до атаки, – Департамент транспорту, Комісія із трудових ресурсів, Департамент автотранспорту, Головне управління земельних ресурсів Техасу, а також Рада із цінних паперів штату.

Також у 2024 році китайський хакер, який підтримується урядом Китаю, зламав Міністерство фінансів США, отримавши доступ до робочих місць державних службовців і несекретних документів.

Ця заява прозвучала після повідомлень останніх місяців про те, що Китай проникнув у телекомунікаційні системи США, отримавши доступ до телефонних розмов та текстових повідомлень американських посадовців та інших осіб.