США закликали Сербію приєднатися до санкцій проти Росії

Чоллет заявив, що США та Сербія «повинні стояти разом», бо поведінка Росії є неприйнятною

Радник Державного департаменту США Дерек Чоллет закликав Сербію запровадити санкції проти свого союзника Росії. Про це повідомляє The Guardian.

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Чоллет заявив, що США та Сербія «повинні стояти разом», бо поведінка Росії є неприйнятною.

«Ми вважаємо, що країна повинна приєднатися до санкцій, ми так вважаємо тому, що дії Росії повинні бути не тільки засуджені, але й покарані. Росія щодня веде жорстоку, невиправдану війну проти України. Ми повинні стояти разом», – сказав він.

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Зазначається, що цього тижня дипломат розпочав турне кількома балканськими країнами в рамках візиту, присвяченого міжнародним зусиллям, спрямованим на нормалізацію відносин між Косово та Сербією після кількох тижнів підвищеної напруженості. Колишня сербська провінція проголосила незалежність у 2008 році, чого не визнають Сербія і Росія.

Нагадаємо, приватна військова компанія «Вагнера», яка бере активну участь у війні проти України, нарощує свою присутність у Сербії. Це викликає занепокоєння Сполучених Штатів Америки.

Відомо, що місяць тому представники ПВК відкрили у Сербії організацію під назвою російсько-сербський центр «Орли». Ця організація планує інформаційно протистояти «російським лібералам», які проживають у цій країні та займаються антиросійською діяльністю. Видання Politico зазначає, що присутність ПВК у Сербії видає зростальна напруженість на кордоні із Косово.

США мають докази того, що жорстокі методи, які представники приватної військової компанії застосовують, лише погіршують ситуацію. Це створює можливості для екстремістів у країні.

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Раніше повідомлялося, що Росія очікує, що Сербія відмовиться від участі в деяких міжнародних зустрічах, які проводяться без участі РФ та на яких у центрі уваги є Росія.