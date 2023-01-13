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США закликали Сербію приєднатися до санкцій проти Росії

Олександра Садова
glavcom.ua
США закликали Сербію приєднатися до санкцій проти Росії
фото з відкритих джерел

Чоллет заявив, що США та Сербія «повинні стояти разом», бо поведінка Росії є неприйнятною

Радник Державного департаменту США Дерек Чоллет закликав Сербію запровадити санкції проти свого союзника Росії. Про це повідомляє The Guardian.

Чоллет заявив, що США та Сербія «повинні стояти разом», бо поведінка Росії є неприйнятною.

«Ми вважаємо, що країна повинна приєднатися до санкцій, ми так вважаємо тому, що дії Росії повинні бути не тільки засуджені, але й покарані. Росія щодня веде жорстоку, невиправдану війну проти України. Ми повинні стояти разом», – сказав він.

Зазначається, що цього тижня дипломат розпочав турне кількома балканськими країнами в рамках візиту, присвяченого міжнародним зусиллям, спрямованим на нормалізацію відносин між Косово та Сербією після кількох тижнів підвищеної напруженості. Колишня сербська провінція проголосила незалежність у 2008 році, чого не визнають Сербія і Росія.

Нагадаємо, приватна військова компанія «Вагнера», яка бере активну участь у війні проти України, нарощує свою присутність у Сербії. Це викликає занепокоєння Сполучених Штатів Америки. 

Відомо, що місяць тому представники ПВК відкрили у Сербії організацію під назвою російсько-сербський центр «Орли». Ця організація планує інформаційно протистояти «російським лібералам», які проживають у цій країні та займаються антиросійською діяльністю. Видання Politico зазначає, що присутність ПВК у Сербії видає зростальна напруженість на кордоні із Косово.

США мають докази того, що жорстокі методи, які представники приватної військової компанії застосовують, лише погіршують ситуацію. Це створює можливості для екстремістів у країні.

Раніше повідомлялося, що Росія очікує, що Сербія відмовиться від участі в деяких міжнародних зустрічах, які проводяться без участі РФ та на яких у центрі уваги є Росія. 

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Теги: Сербія санкції росія США

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