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Пелосі пояснила, чи вплине напад на її чоловіка на політичну кар’єру

Альона Боженко
glavcom.ua
Пелосі пояснила, чи вплине напад на її чоловіка на політичну кар’єру
Пелосі визнала, що напад на чоловіка вплине на її політичну кар’єру
фото із відкритих джерел

На Пола Пелосі, чоловіка спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, напали в будинку подружжя

Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі визнала, що напад на її чоловіка Пола позначиться на її рішенні стосовно подальшої політичної кар’єри. Про це вона сказала в інтерв'ю CNN.

Ведучий запитав у Пелосі, чи прийняла вона рішення про те, що робитиме після виборів – з огляду на дискусії про її можливий вихід на пенсію, якщо демократи втратять більшість у Палаті представників.

«Спікерка сказала, що на це рішення вплине те, що сталося в останні тиждень-два», – зазначається в публікації.

При цьому ведучий уточнив, чи має вона на увазі, що напад на чоловіка матиме вплив на її майбутнє? «Так», – підтвердила Пелосі.

Нагадаємо, вранці 28 жовтня невідомий проник у будинок спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі в Каліфорнії. Самої політикині вдома не було, однак постраждав її чоловік Пол.

Згідно з повідомленням, внаслідок події Пол Пелосі став жертвою «жорстокого нападу». Наразі зловмисника вже затримали, а його мотиви ще з’ясовують. Пола Пелосі доправили до лікарні.

Пізніше стало відомо, що чоловік спікерки переніс успішну операцію після нападу.

Теги: США Ненсі Пелосі чоловік напад будинок

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