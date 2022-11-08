Пелосі пояснила, чи вплине напад на її чоловіка на політичну кар’єру

Пелосі визнала, що напад на чоловіка вплине на її політичну кар’єру

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Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі визнала, що напад на її чоловіка Пола позначиться на її рішенні стосовно подальшої політичної кар’єри. Про це вона сказала в інтерв'ю CNN.

Ведучий запитав у Пелосі, чи прийняла вона рішення про те, що робитиме після виборів – з огляду на дискусії про її можливий вихід на пенсію, якщо демократи втратять більшість у Палаті представників.

«Спікерка сказала, що на це рішення вплине те, що сталося в останні тиждень-два», – зазначається в публікації.

При цьому ведучий уточнив, чи має вона на увазі, що напад на чоловіка матиме вплив на її майбутнє? «Так», – підтвердила Пелосі.

Нагадаємо, вранці 28 жовтня невідомий проник у будинок спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі в Каліфорнії. Самої політикині вдома не було, однак постраждав її чоловік Пол.

Згідно з повідомленням, внаслідок події Пол Пелосі став жертвою «жорстокого нападу». Наразі зловмисника вже затримали, а його мотиви ще з’ясовують. Пола Пелосі доправили до лікарні.

Пізніше стало відомо, що чоловік спікерки переніс успішну операцію після нападу.