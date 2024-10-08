Стало відомо, яку посаду обійме Столтенберг після завершення роботи в НАТО

На посаді голови Мюнхенської конференції з безпеки Єнс Столтенберг замінить німця Крістофа Гойсгена

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг з лютого 2025 року стане головою Мюнхенської конференції з безпеки. Про це повідомила пресслужба Мюнхенської конференції з безпеки.

Варто зазначити, що 1 жовтня Столтенберг передав посаду генсека Альянсу експрем’єру Нідерландів Марку Рютте. На посаді голови Мюнхенської конференції з безпеки ексгенсек НАТО замінить німця Крістофа Гойсгена, який обіймав посаду з 2022 року.

«Я присвятив усю свою політичну кар’єру підтриманню миру. Для мене буде честю очолювати Мюнхенську конференцію з безпеки та сприяти її місії «мир через діалог». У світі небагато настільки важливих як Мюнхенська конференція міжнародних платформ, що працюють над запобіганням конфліктів, діалогом та міжнародною співпрацею», – зазначив Столтенберг.

Водночас Вольфганг Ішингер, який є багаторічним президентом Ради фонду Мюнхенської безпекової конференції, привітав згоду Столтенберга очолити конференцію, відзначивши його великий досвід та репутацію. «Він є ідеальним фахівцем на цю роль», – додав Ішингер.

Як відомо, колишній прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте офіційно прийняв повноваження генерального секретаря НАТО від свого попередника Єнса Столтенберга.

Рютте зазначив, що на посаді він домагатиметься виконання зобов’язань, даних Україні з боку Альянсу – зокрема, щодо незворотності її шляху до вступу в НАТО. У своїй роботі в майбутньому Рютте перерахував три основні пріоритети. Зокрема, одним із них буде посилити підтримку України та наблизити її до членства у НАТО.

Нагадаємо, колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ймовірно, якби країни НАТО надали Україні більше військової підтримки перед 2022 роком, то повномасштабного вторгнення не було б.

До слова, Єнс Столтенберг вважає, що Україна має реальні шанси на вступ до Альянсу, навіть якщо частина її територій залишиться під окупацією.