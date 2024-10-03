Чи збиватимуть країни НАТО російські дрони на території Альянсу: заява Марка Рютте

Рютте: Збиття дронів і ракет, які порушують територію Альянсу – це рішення, які приймають національні органи влади

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що національні органи влади у країнах НАТО окремо ухвалюють рішення щодо збиття російських безпілотників та ракет, які порушили повітряний простір Альянсу. що Про це він заявив на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

«Звичайно, збиття дронів і ракет, які порушують територію Альянсу – це рішення, які приймають національні органи влади. НАТО вже прийняло рішення підсилювати ППО на східному фланзі, щоб всі члени Альянсу мали можливість захищати свій повітряний простір і, звичайно, це важливо для НАТО в цілому», – сказав Марк Рютте.

Нагадаємо, що сьогодні, 3 жовтня, до Києва приїхав генсек НАТО Марк Рютте.

Згодом Володимир Зеленський розкрив деталі зустрічі із новообраним генсеком НАТО Марком Рютте. Як зазначив президент, ключова мета України – це повноцінне членство в Альянсі. Під час зустрічі політики обговорили план перемоги України, ситуацію на полі бою, наявні потреби наших підрозділів і українські потреби в ППО та в додатковій взаємодії із сусідами.

Також генсек НАТО Марк Рютте під час свого першого закордонного візиту до Києва підтвердив, що українське питання буде його ключовим пріоритетом у роботі на цій посаді. Марк Рютте нагадав, що візит до України став його першою робочою поїздкою після вступу на посаду генсека Альянсу.