Головна Світ Політика
search button user button menu button

Чи збиватимуть країни НАТО російські дрони на території Альянсу: заява Марка Рютте

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Чи збиватимуть країни НАТО російські дрони на території Альянсу: заява Марка Рютте
Рютте заявив, що НАТО вже прийняло рішення підсилювати ППО на східному фланзі Альянсу
фото з відкритих джерел

Рютте: Збиття дронів і ракет, які порушують територію Альянсу – це рішення, які приймають національні органи влади

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що національні органи влади у країнах НАТО окремо ухвалюють рішення щодо збиття російських безпілотників та ракет, які порушили повітряний простір Альянсу. що Про це він заявив на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

«Звичайно, збиття дронів і ракет, які порушують територію Альянсу – це рішення, які приймають національні органи влади. НАТО вже прийняло рішення підсилювати ППО на східному фланзі, щоб всі члени Альянсу мали можливість захищати свій повітряний простір і, звичайно, це важливо для НАТО в цілому», – сказав Марк Рютте.

Нагадаємо, що сьогодні, 3 жовтня, до Києва приїхав генсек НАТО Марк Рютте.

Згодом Володимир Зеленський розкрив деталі зустрічі із новообраним генсеком НАТО Марком Рютте. Як зазначив президент, ключова мета України – це повноцінне членство в Альянсі. Під час зустрічі політики обговорили план перемоги України, ситуацію на полі бою, наявні потреби наших підрозділів і українські потреби в ППО та в додатковій взаємодії із сусідами.

Також генсек НАТО Марк Рютте під час свого першого закордонного візиту до Києва підтвердив, що українське питання буде його ключовим пріоритетом у роботі на цій посаді. Марк Рютте нагадав, що візит до України став його першою робочою поїздкою після вступу на посаду генсека Альянсу.

Читайте також:

Теги: Марк Рютте Володимир Зеленський НАТО росія росіяни безпілотник російська ракета війна Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перші два роки президентства Байдена, на думку експертів, були найбільш переломними в історії зовнішньої політики США
The Telegraf назвала проблеми у зовнішній політиці, які Байден залишає для наступника
Сьогодні, 14:45
В Україні 27 вересня буде хмарно та сухо
Майже без опадів, хмарно, але сухо: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:00
Зеленський проводить зустрічі у США
Західні лідери скептично зустрічають «План перемоги» Зеленського – Bloomberg
24 вересня, 23:03
Футболка Тимощука була продана за 700 тисяч рублів (приблизно $7500)
Ексдружина Тимощука прокоментувала те, що він передав футболку на російський воєнний аукціон
23 вересня, 15:53
Під час зустрічі з посадовцями український президент наголосив на необхідності застосування далекобійної зброї по військових цілях на території РФ
Вступ України до ЄС і НАТО. Зеленський провів зустріч із міністрами Литви та Польщі
13 вересня, 18:56
МОК забороняє брати участь у змаганнях збірним Росії та Білорусі
Віцекомісіонер НХЛ вважає, що збірну Росії з хокею буде відсторонено від Олімпіади-2026
11 вересня, 10:38
Українці, які проживають у Канаді, вийшли на протест проти фільму, який гуманізує російських окупантів
У Торонто відбувся протест проти показу російського фільму на кінофестивалі
11 вересня, 01:08
Окупанти вночі заходять ЗСУ в тил
Боєць «Айдару» розповів про нову нічну тактику росіян на фронті
8 вересня, 15:35
Настоятель монастиря УПЦ МП закликав молитися за нього, бо потрапив до ЗСУ
Настоятель монастиря УПЦ МП закликав молитися за нього, бо потрапив до ЗСУ
3 вересня, 20:03

Політика

Ще одна країна приєдналася до Коаліції дронів для України
Ще одна країна приєдналася до Коаліції дронів для України
Чи збиватимуть країни НАТО російські дрони на території Альянсу: заява Марка Рютте
Чи збиватимуть країни НАТО російські дрони на території Альянсу: заява Марка Рютте
ЦАХАЛ заявив про ліквідацію «прем'єра» сектору Гази
ЦАХАЛ заявив про ліквідацію «прем'єра» сектору Гази
Рютте пояснив, чому обрав для першого візиту на посаді Україну
Рютте пояснив, чому обрав для першого візиту на посаді Україну
ПАРЄ визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу
ПАРЄ визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу
The Telegraf назвала проблеми у зовнішній політиці, які Байден залишає для наступника
The Telegraf назвала проблеми у зовнішній політиці, які Байден залишає для наступника

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 жовтня: ситуація на фронті
28K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 жовтня 2024
3418
У Києві уламки ворожого дрона впали біля житлового будинку
1237
Людство на порозі Третьої світової війни – The Telegraph
1204
Втрати ворога станом на 3 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
1125
Путін збирається у країну, яка пропонувала мирні переговори між Україною та РФ

Новини

Командні пункти на лінії вогню: ще один бункер-штаб передав «Сталевий фронт» Ахметова
Сьогодні, 14:55
Ізраїль вдарив по Бейруту, Росія – по Харкову. Головне за ніч
Сьогодні, 08:02
Людство на порозі Третьої світової війни – The Telegraph
Сьогодні, 06:34
Атака на Київ: скільки «Шахедів» знищено вночі
Сьогодні, 05:38
Apple презентує новий iPhone SE у наступному році – Bloomberg
Сьогодні, 05:23
Дощі та до 24°C тепла: прогноз погоди на 3 жовтня
Сьогодні, 05:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua