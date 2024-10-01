Новий Генсек НАТО Марк Рютте: що відомо про нього та ставлення до України

Марк Рютте відомий, як палкий прихильник України

1 жовтня 2024 року Марк Рютте, колишній прем'єр-міністр Нідерландів, офіційно розпочав виконання обов'язків генерального секретаря НАТО, замінивши Єнса Столтенберга, який обіймав цю посаду 10 років. «Главком» зібрав основну інформацію про нового генсека альянсу.

Церемонія передачі повноважень пройшла в штаб-квартирі НАТО, де Рютте підкреслив, що НАТО залишається ключовим елементом колективної безпеки, особливо в умовах російської агресії проти України.

Марк Рютте відомий як досвідчений політик, який очолював уряд Нідерландів протягом 14 років. Під час його прем'єрства країна зіткнулася з критикою за недостатнє фінансування оборонного сектору, проте він активно підтримував принципи трансатлантичної безпеки. Незважаючи на початкові сумніви окремих країн-членів НАТО, його кандидатуру підтримали всі 32 держави-учасниці альянсу.

Рютте є палким прихильником України та її боротьби проти російської агресії. Він постійно висловлював підтримку на міжнародних майданчиках, підкреслюючи, що допомога Україні є ключовим фактором стабільності у Європі. Призначення Рютте генеральним секретарем НАТО відбувається в критичний момент, коли альянс зосереджений на зміцненні оборони через загрозу з боку Росії та забезпеченні стабільної підтримки Україні в її боротьбі за незалежність​.

Що відомо про нового генсека НАТО

Ранні роки та освіта

Рютте народився 14 лютого 1967 року в Гаазі, Нідерланди. Він навчався в Університеті Гронінгена, де отримав диплом у галузі історії. Після закінчення університету Рютте працював у приватному секторі, зокрема у фірмі Unilever.

Політична кар'єра

У 2002 році Рютте був обраний до Палати представників Нідерландів. Він швидко зарекомендував себе як талановитий політик і в 2006 році став державним секретарем з освіти, культури та науки. У 2010 році, після відставки прем'єр-міністра Янка Хейкема, Рютте був призначений прем'єр-міністром Нідерландів.

Під його керівництвом Нідерланди пережили економічні труднощі, але Рютте зміг зберегти політичну стабільність у країні. Він запровадив низку реформ, спрямованих на скорочення державних витрат і стимулювання економічного зростання.

Генеральний секретар НАТО

У 2024 році Рютте був обраний новим Генеральним секретарем НАТО, ставши першим представником Нідерландів на цій посаді. Він взяв на себе відповідальність за зміцнення трансатлантичних зв'язків, реагування на нові виклики безпеці та забезпечення обороноздатності країн-членів Альянсу.

Особисте життя

Рютте відомий своєю скромністю та прихильністю до особистого життя. Він не одружений і не має дітей. Політик активно займається спортом і має інтерес до мистецтв.

Нагадаємо, колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що «безрозсудна російська ядерна риторика» Володимира Путіна не повинна стримувати членів НАТО від надання додаткової військової допомоги Україні.

До слова, з 29 вересня НАТО розпочало посилене спостереження за повітряним простором Румунії. Причиною є падіння російських безпілотників на територію країни.

Нагадаємо, голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер заявив, що Україна і Росія зіткнулися з однаковими проблемами у війні – дефіцит людського ресурсу, недостатня підготовка мобілізованих та необхідність пошуку нових джерел боєприпасів та озброєння.