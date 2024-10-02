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Стало відомо, хто з кандидатів у президенти США погодився на інтерв'ю для телешоу

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Стало відомо, хто з кандидатів у президенти США погодився на інтерв'ю для телешоу
Дональд Трамп відмовився дати інтерв'ю американському телекалу
фото: УНН

Кандидатам у президенти США Дональду Трампу та Камалі Гарріс запропонували взяти участь в інтерв'ю для програми «60 хвилин»  на CBS News

Кандидатам у президенти США, Дональду Трампу та Камалі Гарріс, запропонували дати інтерв'ю програмі «60 хвилин» на CBS News. Спочатку Трамп погодився, але пізніше відмовився від участі, що було пояснено його командою тим, що не було жодних домовленостей, а також через незгоду з можливістю перевірки фактів під час інтерв'ю. Про це повідомляє Axios.

«Було обговорення, але нічого не було заплановано або зафіксовано. Вони наполягли на тому, щоб перервати інтерв'ю для перевірки фактів», – сказав директор з комунікацій кампанії Трампа Стівен Чунг.

Камала Гарріс, навпаки, погодилася та виступить на програмі, яка вийде 7 жовтня. 

«Цього року кампанії Гарріс і Трампа погодилися взяти участь у програмі«60 хвилин». Віцепрезидент Гарріс поговорить з кореспондентом Біллом Уітакером. Після першої згоди на інтерв'ю зі Скоттом Пеллі, кампанія колишнього президента Трампа вирішила відмовитися від участі. Пеллі розповість про це у понеділок увечері», – додав представник «60 хвилин».

Запрошення для Трампа залишається чинним, хоча він уже відмовлявся від нових дебатів із Гарріс після їхнього першого раунду у вересні 2024 року.

Нагадаємо, містами США подорожує статуя оголеного Трампа (фото, відео).

 

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Теги: Дональд Трамп вибори у США Камала Гарріс

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