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Чи здатний Трамп закінчити війну та яким є план перемоги: головні тези Зеленського для CNN

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Чи здатний Трамп закінчити війну та яким є план перемоги: головні тези Зеленського для CNN
Зеленський підкреслив, що війна змінила кожного українця та торкнулася всіх сімей
фото: Офіс президента

Зеленський у розмові з журналістом CNN розкрив деякі деталі плану перемоги, з яким він збирається ознайомити Джо Байдена

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Фаріду Закарії для його програми GPS на CNN розповів про план перемоги, який буде представлений президенту США Байдену, оцінив можливості Дональда Трампа завершити війну і назвав те, чого найбільше боїться Путін.

«Главком» зібрав головні тези, які озвучив Володимир Зеленський в інтервʼю.

План перемоги України

Український «план перемоги» містить пʼять пунктів, які, зокрема, стосуються військової та економічної підтримки. Однак Київ готовий розширити документ за пропозиціями США, якщо це посилить Україну. 

«Дипломатичні рішення – хороші, якщо ти сильний. Інакше Путін навіть не буде брати в цьому участі. І я гадаю, що за інших обставин вони не будуть зацікавленими в тому, щоб запит на війну. Тому в мене є план», – наголосив глава держави.

 План містить чотири основні пункти, ще один потрібен для післявоєнного часу. У документі йдеться про безпеку, геополітичне місце України, «дуже сильну» військову підтримку, доступну для України, та те, що Київ може сам вирушати, як використовувати надану допомогу, а також про економічну підтримку.

Також Зеленський сказав про те, що готовий поділитися своїм планом і з кандидатами у президенти США – демократкою Камалою Гарріс і республіканцем Дональдом Трампом. З його слів, «це буде чесно і правильно».

Чи здатний Трамп завершити війну?

Український президент зазначив, що не знає подробиць того, як саме Дональд Трамп збирається завершити війну, хоч він постійно заявляє про це перед виборами президента США.

«Моя позиція: передвиборчий період і передвиборчі меседжі – це передвиборчі меседжі. Інколи вони не зовсім реалістичні», – наголосив президент.

Водночас Зеленський пригадав телефонну розмову з Трампом, яка відбулася два місяці тому. 

«Він сказав, що дуже нас підтримує. В нас була гарна розмова. Він буде нас підтримувати. Він розуміє, як важко вижити під час війни. Він зробить все, щоб зміцнити Україну», – вважає гарант.

Єдина річ, якої боїться Путін

Зеленський зауважив, що диктатор РФ Володимир Путін боїться лише одного – викликати невдоволення свого народу, який може розпочати бунт проти нього через тягарі війни. Тому єдиний спосіб завершити війну – зробити Україну настільки сильною, щоб вона могла впливати на державу-агресорку.

«Я впевнений, що він боїться тільки одного. Не лідерів, не країн, нічого. Він найбільше боїться свого суспільства – російського народу. І якщо російський народ відчуватиме небезпеку, якщо в нього не буде комфортного життя, якщо він житиме без електроенергії, як наш народ, він зрозуміє ціну війни. І вони будуть незадоволені цим і вони почнуть впливати на нього, на Путіна. Ось чому я сказав: зробіть Україну сильною і ви побачите – він сяде й почне домовлятися», – підсумував український лідер. 

За словами Зеленського, Путін не змінив свого основного задуму у війні проти України, а його розмови з окремими лідерами про нібито готовність до миру насправді нічого не означають.

Про озброєння українських бригад

Володимир Зеленський повідомив, що Україні потрібно укомплектувати озброєнням 14 бригад, поки ж озброєно лише чотири з них. 

За його словами, дефіцит західної зброї виник через тривалу паузу із ухваленням рішення Конгресом США про допомогу Україні. Упродовж 8 місяців довелося покладатися здебільшого на внутрішнє виробництво, зокрема дронів, але цього недостатньо для покриття потреб фронту.

«Ми використовували все, що могли. Ми передали все, що в нас було в резервах, і те, що на складах в резервних бригадах, які нам зараз потрібні. Усе, що в них було – ми забрали усю їхню зброю», – сказав Зеленський.

Про далекобійну зброю

Зеленський зазначив, що Російська Федерація перемістила бойові літаки, якими бомбардує українську енергетичну інфраструктуру, на недосяжну для звичайної зброї відстань. Саме тому Україні потрібен дозвіл на застосування західних далекобійних ракет.

При цьому він наголосив, що українську енергетичну інфраструктуру росіяни знищили на 80% саме керованими бомбами.

«У нас були зустрічі з офіційними особами і я сказав, що ми чекали занадто довго. Тепер РФ переміщує літаки з відстані 100-150 км на 300-500 км. І тепер нам потрібно ще більше дозволів. Їх досі немає», – сказав Зеленський.

Вплив війни на Україну та світ

Зеленський підкреслив, що війна змінила кожного українця та торкнулася всіх сімей. Він наголосив на важливості того, щоб Європа та світ усвідомили близькість війни і важливість єдності. Президент закликав до глобальної солідарності, щоб протистояти спробам Путіна розділити світ.

Нагадаємо, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що США не планують змінювати свою позицію щодо використання Україною далекобійної зброї по території Росії. 

Як стало відомо, Кремль може посилити гібридні атаки на країни НАТО у відповідь на дозвіл США та Європи бити далекобійною зброєю по Росії. 

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Теги: війна путін Європа Дональд Трамп Володимир Зеленський президент озброєння диктатор росіяни

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