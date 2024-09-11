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Володимир Омелян Політик

Дебати Трампа і Гарріс: що кандидати сказали про війну Росії з Україною?

glavcom.ua
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Як кандидати США бачать війну в Україні
фото: apnews.com

Однопартійці Трампа вважають його виступ провальним

Сподіваюся, що США пройшли щеплення популізмом.

Щодо України – пересвідчимося незабаром.

«У Трампа був поганий вечір. Він потрапляв у пастки, робив те, що його просили не робити», – аналітик Fox News.

Брит Г'юм, журналіст лояльного до республіканців каналу визнав, що Трамп навряд чи може занести собі в актив дебати проти Камали Гарріс. За словами Г'юма, політик часто нервував, скаржився і не міг зберегти спокій. Гарріс, навпаки, була зосереджена і не реагувала на заяви опонента.

Однак сам Трамп назвав ці дебати – найкращими за всю свою політичну кар'єру. Команда Трампа також з оптимізмом висловилася про виступ свого кандидата, ще до завершення ефіру опублікувавши у мережах слово «Перемога‎».

За повідомленнями американських журналістів, однопартійці Трампа вважають його виступ провальним, сенатор Ліндсі Грем, наприклад, вже закликав звільнити команду, яка готувала республіканського кандидата до дебатів.

Що сказали кандидати про війну Росії з Україною

Дональд Трамп:

  • Я хочу, щоб ця війна закінчилася. В Україні гинуть мільйони людей, це жахливо.
  • Я знаю дуже добре Зеленського і Путіна – вони поважають мене і не поважають Байдена.
  • Я зупиню цю війну ще до того, як стану президентом.
  • Війна України з Росією може привести до 3 світової війни, ми дуже близько.

На уточнююче питання, чи вважає Трамп, що перемога України у війні перебуває у національних інтересах США. Трамп відповів: «У національних інтересах США, щоб війна припинилася».

Камала Гарріс:

  • Трамп здасть Україну протягом 24 годин, якщо його виберуть президентом.
  • Якби Трамп був президентом, Путін зараз сидів би у Києві.
  • Україна має право захищатися і завдяки підтримці США та союзників вона продовжує протистояти російським військам та давати відсіч.
  • Завдяки нашим ракетам і обладнанню Україна дотепер існує і захищає себе.

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Джерело
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Теги: США Камала Гарріс дебати Дональд Трамп путін війна вибори у США Україна

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