Дебати Трампа і Гарріс: що кандидати сказали про війну Росії з Україною?

Однопартійці Трампа вважають його виступ провальним

Сподіваюся, що США пройшли щеплення популізмом.

Щодо України – пересвідчимося незабаром.

«У Трампа був поганий вечір. Він потрапляв у пастки, робив те, що його просили не робити», – аналітик Fox News.

Брит Г'юм, журналіст лояльного до республіканців каналу визнав, що Трамп навряд чи може занести собі в актив дебати проти Камали Гарріс. За словами Г'юма, політик часто нервував, скаржився і не міг зберегти спокій. Гарріс, навпаки, була зосереджена і не реагувала на заяви опонента.

Однак сам Трамп назвав ці дебати – найкращими за всю свою політичну кар'єру. Команда Трампа також з оптимізмом висловилася про виступ свого кандидата, ще до завершення ефіру опублікувавши у мережах слово «Перемога‎».

За повідомленнями американських журналістів, однопартійці Трампа вважають його виступ провальним, сенатор Ліндсі Грем, наприклад, вже закликав звільнити команду, яка готувала республіканського кандидата до дебатів.

Що сказали кандидати про війну Росії з Україною

Дональд Трамп:

Я хочу, щоб ця війна закінчилася. В Україні гинуть мільйони людей, це жахливо.

Я знаю дуже добре Зеленського і Путіна – вони поважають мене і не поважають Байдена.

Я зупиню цю війну ще до того, як стану президентом.

Війна України з Росією може привести до 3 світової війни, ми дуже близько.

На уточнююче питання, чи вважає Трамп, що перемога України у війні перебуває у національних інтересах США. Трамп відповів: «У національних інтересах США, щоб війна припинилася».

Камала Гарріс: