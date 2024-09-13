Гарріс запропонувала провести ще одні дебати: Трамп відповів на пропозицію

Трамп: «Коли боксер програє бій, перші слова, які можна почути з його вуст: «Я хочу реваншу»

Дональд Трамп заявив у четвер, що не братиме участі в нових дебатах з віцепрезиденткою Камалою Гарріс, адже, на його переконання, він виграв попередні. Про це експрезидент написав у своїй соціальній мережі Truth Social, повідомляє The Hill.

«Коли боксер програє бій, перші слова, які можна почути з його вуст: «Я хочу реваншу», – зазначив Трамп, давши зрозуміти, нібито у вівторок він переміг Гарріс у дебатах. Хоча результати опитувань зараз доводять зовсім інше.

«Вона відмовляється з’являтися на дебатах на (телеканалі – ред.) Fox та не хоче виступати на NBC і CBS. Камала повинна зосередитися на тому, що вона мала робити впродовж останніх майже чотирьох років. Третіх дебатів не буде!» – наголосив Трамп.

Невдовзі після появи цього допису Гарріс вийшла на сцену на мітингу в Північній Кароліні, де заявила про своє бажання знову зустрітися з колишнім президентом.

«Я вважаю, що ми зобов’язані перед виборцям провести ще одну дискусію», – наголосила віцепрезидентка.

Нагадаємо, Камала Гарріс і Дональд Трамп зустрілися на дебатах 10 вересня на телеканалі ABC News. Значна частина американців вважає, що віцепрезидентка США Камала Гарріс здобула перемогу над колишнім головою держави Дональдом Трампом на дебатах кандидатів за посаду президента США. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою YouGov.

За підсумками дебатів як Трамп, так і Гарріс заявили про свою перемогу. Експрезидент, зокрема, заявив: «Я думаю, це були мої найкращі дебати за всю історію». Однак саме команда Камали Гарріс виявила бажання, аби вона та її опонент на майбутніх виборах у США Дональд Трамп провели ще один раунд дебатів у жовтні.

До слова, республіканці однопартійці звинувачують одне одного в тому, що їхній кандидат у президенти США часто потрапляв у пастки під час дебатів з кандидаткою від демократів Камалою Гарріс.