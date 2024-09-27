Трамп відповів на звинувачення Гарріс про «капітуляцію України»

Трамп заявив, що він лише хоче зупинити «шоу жахів, яке триває», маючи на увазі війну в Україні

Камала Гарріс назвала політику кампанії Дональда Трампа щодо припинення війни з Росією «пропозицією капітуляції»

Кандидат Республіканської партії у президенти США Дональд Трамп відреагував на непряму критику своєї суперниці Камали Гарріс його пропозиції щодо України. Про це повідомляє The Guardian.

Напередодні на брифінгу з Володимиром Зеленським у Вашингтоні Камала Гарріс назвала політику кампанії Дональда Трампа щодо припинення війни з Росією «пропозицією капітуляції». Гарріс не назвала Трампа на ім'я, але сказала, що «в моїй країні є дехто, хто хоче змусити Україну відмовитися від значної частини її суверенної території».

«Ці пропозиції збігаються з пропозиціями Путіна. І давайте будемо відвертими, це не пропозиції миру. Натомість це пропозиції капітуляції», – сказала Гарріс.

Трамп відкинув критику своєї опонентки і наполягав на тому, що він лише хоче зупинити «шоу жахів, яке триває». Коли його запитали, чи повинна Україна відмовитися від територій, Трамп був небагатослівним, сказавши: «Давайте досягнемо миру... Нам потрібен мир. Нам потрібно зупинити смерть і руйнування».

Нагадаємо, Камала Гарріс та Володимир Зеленський зустрілися в Білому домі. Політики зробили кілька важливих заяв під час виступу. Зокрема, кандидатка на пост глави Сполучених Штатів заявила, що будь-яка здача територій України в обмін на мир із Росією є капітуляцією.

Гарріс нагадала, що на першому Саміті миру у Швейцарії вона сказала Зеленському, що США поділяють бачення України стосовно закінчення війни. Зокрема, за її словами, це має враховувати волю народу України і принципи Статуту ООН.

Як повідомлялося, після того, як президент Володимир Зеленський відвідав завод снарядів у Пенсильванії, риторика та відношення Дональда Трампа сильно змінились.

До слова, кандидат у президенти США Дональд Трамп опублікував текст листа, у якому очільник України Володимир Зеленський просив його про зустріч. Скриншот повідомлення, яке республіканець отримав через заступника керівника місії посольства України в США Дениса Сієніка