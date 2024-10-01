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Містами США подорожує статуя оголеного Трампа (фото, відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Містами США подорожує статуя оголеного Трампа (фото, відео)
13-метрова статуя Трампа
фото від творців інсталяції «Криво і непристойно»

Інсталяція анонімного автора називається «Криво і непристойно»

У Лас-Вегасі днями було встановлено 13-метрову статую оголеного кандидата у президенти США Дональда Трампа. Нині опудало вирушило в турне Штатами. Про це повідомило Sky News.

Видання The Wrap інформувало, що в Лас-Вегасі статую встановили 28 вересня. Її виготовлено з арматури, вкритої пінопластом, вага – приблизно 6 тис. фунтів (2,7 тис. кг). Скульптура зображає похмурого політика, а його рухомі руки схожі на маріонеткові.

За словами організаторів цієї акції, зображення оголеного Трампа уособлює «прозорість, уразливість і публічність політичних діячів». У такий спосіб вони прагнуть спонукати людей до критичного мислення й ініціювати дискусії щодо «прозорості» в політиці «або ж її відсутності».

Представник анонімного автора скульптури розповів, що інсталяція називається «Криво і непристойно».

13-метрова статуя Трампа
13-метрова статуя Трампа
фото від творців інсталяції «Криво і непристойно»

За даними Sky News, у Республіканській партії, яку представляє Трамп, назвали монумент «жалюгідним».

«Поки сім’ї їдуть Лас-Вегасом, вони змушені дивитися на цю образливу маріонетку, створену навмисно для шокування, а не для значущого діалогу. Президент Трамп і республіканці зосереджені на досягненні важливих результатів – зниження інфляції, забезпечення безпеки наших кордонів, створення робочих місць і забезпечення світлого майбутнього для всіх американців, у той час як демократи, особливо Камала Гарріс, продовжують віддавати пріоритет цінності шоку над змістом», – йдеться в заяві партії.

Як відомо, кандидати у президенти США Камала Гарріс та Дональд Трамп провели свої перші дебати.

Гарріс збільшила відрив від Трампа після дебатів. На загальнонаціональному рівні віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає республіканця на п’ять відсоткових пунктів – 47% проти 42% – за менш як два місяці до президентських виборів.

Нагадаємо, Гарріс закликала свого республіканського опонента Трампа прийняти пропозицію про проведення ще одних дебатів на CNN у жовтні. Утім, Трамп відмовився.

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Теги: США Дональд Трамп вибори у США

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