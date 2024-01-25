Стало відомо, коли Радбез ООН обговорить падіння російського Іл-76

Франція, яка головує в Радбезі в січні, відхилила запит Лаврова на участь у засіданні

Рада Безпеки ООН збереться в четвер, 25 січня, увечері, щоб обговорити обставини катастрофи російського літака Іл-76, в результаті якого загинули всі, хто знаходився на його борту. Про це повідомив представник Франції, яка головує зараз у Раді безпеки, інформує BBC.

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Раніше зампостпреда Росії при організації Дмитро Полянський повідомив, що екстрене засідання призначене на п'ятницю, висловивши незадоволення його відстрочкою на два дні.

Як повідомляє Укрінформ, засідання, якого зажадала Росія, розпочнеться орієнтовно о 17:00 (за Києвом - опівночі).

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Нагадаємо, у середу на пресконференції у штаб-квартирі ООН міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія вимагає термінового засідання Ради Безпеки ООН з приводу падіння Іл-76 у Білгородській області. Лавров бажав особисто взяти в ньому участь. Проте Франція, яка головує в Радбезі в січні, відхилила цей запит і призначила засідання на четвер, після обіду.

24 січня у Білгородській області РФ впав військовий літак Іл-76. Губернатор Бєлгородської області Гладков повідомив, що подія сталася в Корочанському районі. За інформацією у соцмережах, на борту літака нібито були українські полонені, які летіли на обмін. Згодом міноборони РФ заявило, що на борту були українські полонені.

Як повідомила українська розвідка, Україна та Росія дійсно готували на 24 січня обмін полоненими. Однак згодом ГУР заявило, що не має достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме та в якій кількості перебував на борту літака Іл-76, який впав на Білгородщині.

Україна буде наполягати на міжнародному розслідуванні падіння літака Іл-76.