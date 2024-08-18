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ЗСУ у Суджі врятували бабусю, яку рідні кинули напризволяще: моторошне відео

Надія Карбунар
glavcom.ua
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ЗСУ у Суджі врятували бабусю, яку рідні кинули напризволяще: моторошне відео
Український військовий допоміг старенькій попити
фото: скріншот із відео

Літня жінка була дуже виснажена та абсолютно безпомічна

Українські військові у Суджі, що на Курщині, знайшли бабусю, яку кинули рідні. Літня жінка дуже виснажена та абсолютно безпомічна, однак біля неї не залишили ні води, ні їжі. Відповідне відео оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.

Український військовий дав старенькій води та залишив біля неї печиво. Він пообіцяв бабусі, що її заберуть до лікарні і нададуть допомогу.

Раніше росіяни заявили, що ЗСУ знищили ще один міст на Курщині. 

Також повідомлялося, що операцію у Курській області у Києві обговорювали понад рік.

Крім того, президент Володимир Зеленський розповів, як просувається операція ЗСУ на Курщині. 

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Теги: історія військові Володимир Зеленський Україна президент жінка журналіст місто столиця Юрій Бутусов відео росіяни комендатура

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