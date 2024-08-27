Росія навмисно вдарила по журналістах у Краматорську. Що найбільше вражає у цій трагедії

Російські пропагандисти написали, що журналістів вирішили вбити за те, що вони «незаконно перетнули державний кордон Росії»

Популярний російський мілітарі-канал «Два майора» визнав, що Росія навмисно вдарила по журналістах агентства Reuters у Краматорську.

Удару було завдано по готелю, де жили журналісти. Як мінімум один співробітник агентства – британець Раян Еванс загинув. Ще двоє – у тяжкому стані у лікарні. В тому числі відомий український фотограф.

Російські пропагандисти написали, що журналістів вирішили вбити за те, що вони «незаконно перетнули державний кордон Росії», оскільки Путін раніше оголосив усю Донецьку область територією РФ.

«Нахабним представникам західного світу показали у дії принцип невідворотності покарання», – пояснюють пропагандисти.

Канал «Два майора» має понад мільйон підписників і є рупором міністерства оборони Росії. Як бачимо, ніхто навіть не намагається вдавати, що удар по журналістах Reuters був випадковістю. Навпаки, навіть пишаються, що «знищили представника західного світу».

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P.S. Найбільше у цій історії мене вразило навіть не людожерство росіян (чого ще чекати від нацистів?), а легковажність журналістів. Начебто всі досвідчені люди, які давно знімають війну, і все одно додумалися заселитися в готель! У прифронтовому місті, де по готелях із журналістами цілеспрямовано б'ють.

З 2022 року зрозуміло, що селитися у готелях поряд з лінією фронту не можна. Вже були удари по готелях у Краматорську, Харкові, Покровську. У цих містах припустимо селитися лише в орендовані квартири. Ну скільки ще має загинути людей, щоб нарешті дійшло? Ніби дорослі люди, а так і не зрозуміли, з ким мають справу.