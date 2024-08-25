Як РФ намагається захистити Кримський міст? Відповідь Військово-морських сил
Дмитро Плетенчук розповів, що росіяни розбудовують різноманітні гідротехнічні споруди уздовж мосту
Кримський міст наразі максимально захищається росіянами попри те, що морських компонентів для його оборони фактично немає. Про це розповів в ефірі телемарафону речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.
«Цей об’єкт доволі щільно охороняється росіянами. І незважаючи на те, що морської компоненти тепер фактично немає для його оборони, вони вибудовують інші механізми, які, у принципі, мають компенсувати відсутність кораблів у морі», – зазначив речник ВМС.
Дмитро Плетенчук додав, що росіяни розбудовують різноманітні гідротехнічні споруди, понтони, баржі та інші незрозумілі конструкції уздовж мосту.
«Це є і авіація, яка постійно присутня у повітрі. Тому вони цей об’єкт, звісно, намагаються максимально захистити», – наголосив речник.
Нагадаємо, що Сили оборони України розробили план для повернення Криму під контроль України та знищення Кримського мосту. Юсов зазначив, що Крим є стратегічно важливим для Росії з точки зору військової логістики та постачання, оскільки росіяни використовують півострів як військову базу.
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