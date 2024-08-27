У кількох містах пролунали вибухи
В Україні оголошено повітряну тривогу через зліт МіГ-31К
У ніч на 27 серпня російські загарбники атакували Україну ракетами та дронами. Після оголошення тривоги через зліт МіГ-31К у кількох містах пролунали вибухи.
Зокрема, вибухи пролунали в Сумах. Про звук вибуху повідомили о 03:21.
Також о 03:26 стало відомо про вибухи в Рівному.
Вдруге за ніч пролунали вибухи в столиці. Звуки вибухів у Києві було чутно двічі.
Окрім цього, ракета рухалася в напрямку Старокостянтинова, де згодом пролунали вибухи.
Нагадаємо, по всій Україні оголошено повітряну тривогу через зліт МіГ-31К, який є носієм ракет Х-47М2 «Кинджал».
«Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття», – повідомили Повітряні сили.
Раніше під час тривоги через загрозу БпЛА вибухи лунали в Києві. У передмісті столиці працювала ППО.
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