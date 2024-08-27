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У кількох містах пролунали вибухи

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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У кількох містах пролунали вибухи
фото ілюстративне

В Україні оголошено повітряну тривогу через зліт МіГ-31К

У ніч на 27 серпня російські загарбники атакували Україну ракетами та дронами. Після оголошення тривоги через зліт МіГ-31К у кількох містах пролунали вибухи. 

Зокрема, вибухи пролунали в Сумах. Про звук вибуху повідомили о 03:21.

Також о 03:26 стало відомо про вибухи в Рівному.

Вдруге за ніч пролунали вибухи в столиці. Звуки вибухів у Києві було чутно двічі.

Окрім цього, ракета рухалася в напрямку Старокостянтинова, де згодом пролунали вибухи. 

Нагадаємо, по всій Україні оголошено повітряну тривогу через зліт МіГ-31К, який є носієм ракет Х-47М2 «Кинджал».

«Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття», – повідомили Повітряні сили.

Раніше під час тривоги через загрозу БпЛА вибухи лунали в Києві. У передмісті столиці працювала ППО.

Теги: укриття ракета озброєння

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